Le offerte WindTre che hanno maggiormente attirato l’attenzione dei nuovi clienti fino a questo momento sono senz’alcun dubbio le opzioni All Inclusive con smartphone incluso. Anche questo mese, WindTre si conferma come unico operatore grazie al quale è possibile ricevere uno smartphone 5G gratuitamente, semplicemente attivando una delle offerte presenti in listino.

WindTre Start 5G: costo e smartphone incluso

La WindTre Start 5G è soltanto una delle offerte tramite le quali è possibile ottenere uno smartphone 5G in regalo. La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, che possono optare per l’attivazione di una nuova linea o per il trasferimento del numero dal precedente operatore. In entrambi i casi, l’offerta necessiterà di una spesa di rinnovo di soli 12,99 euro al mese e permetterà di ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata online o presso uno dei punti vendita abilitati. Al momento dell’acquisto della nuova SIM, sarà possibile indicare se si desidera ricevere o meno il dispositivo in omaggio che, in questo caso, sarà uno smartphone Honor 200 Smart 5G.

I clienti non dovranno sostenere alcuna spesa aggiuntiva per ricevere il dispositivo e non sarà necessario rispettare alcun vincolo contrattuale ma, ogni mese, la spesa di rinnovo dell’offerta dovrà essere sostenuta tramite carta di credito o PayPal.

Il gestore offre la possibilità di cambiare lo smartphone previsto dall’offerta e permette di scegliere tra numerose opzioni ma, in base al dispositivo selezionato, potrebbero essere previste spese extra da sostenere all’acquisto e tramite rate mensili. I clienti che desiderano ottenere una quantità di Giga di traffico dati maggiore, inoltre, potranno optare per una delle opzioni Unlimited con smartphone incluso attualmente proposte dal gestore WindTre, che consente così di ricevere Giga senza limiti per la navigazione.