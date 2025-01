Entriamo nel mondo dei videogiochi con un master di questo argomento, ovvero Tetris. Gioco secolare che ha introdotto questo mondo, creando le basi per arrivare a dove ci troviamo oggi.

Questo gioco adesso sarà giocabile anche su un PDF, grande innovazione per comodità e versatilità.

Tetris, adesso su PDF?

Ultimamente si parla di un ingegnoso sviluppatore che ha voluto creare una versione di questo iconico gioco all’interno di un PDF. Stiamo parlando di un gioco completamente funzionante sulla maggioranza dei browser.

Il progetto realizzato utilizza molto le capacità di scripting JavaScript dei classici motori PDF integrati nei browser. Questo sviluppatore nella creazione di Tetris in PDF ha comunicato che si è ispirato dalla possibilità di utilizzare tutte queste funzionalità per poter realizzare un gioco elementare in un documento PDF. Il gioco in se è molto elementare nella sua funzione, visto che per essere controllato basta utilizzare i pulsanti a schermo o la tastiera.

Anche se lo stesso creatore definisce il suo progetto “molto traballante”, la nuova versione di Tetris rimane sempre un’interessante dimostrazione su come lo scripting dei PDF sia molto potente. Il file creato, pesante circa 60 KB può essere aperto tramite un semplicissimo editor di testo per potervi esaminare il contenuto.

Fino ad ora la nuova versione di Tetris può funzionare solo in bianco e nero senza il supporto audio. Oltre a questo è da ricordare che non è compatibile con Adobe Reader.

Adesso, ancora non è chiara la situazione riguardo uno sviluppo ulteriore del gioco, ma sicuramente si può dire che è un’interessante fusione tra il mondo dei documenti e quello dei videogiochi. Il tutto spiega come formati statici come i PDF possono essere la casa di esperienze interattive complesse.

Il gioco Tetris, nel corso degli anni ha subito moltissime varianti e adattamenti, anche se la sua fama è stata realizzata grazie alla versione per Game Boy del 1989, vendendo oltre 35 milioni di copie.