Google lancia una nuova opzione per l’informazione personalizzata. Si tratta del progetto Daily Listen, attualmente in fase di test negli Stati Uniti. La funzione viene avviata tramite Search Labs. L’innovativa opzione si propone di rivoluzionare il modo in cui gli utenti fruiscono delle notizie. Offrendo un’esperienza audio personalizzata e dinamica. Disponibile sull’app Google per dispositivi iOS e Android, Daily Listen trasforma le preferenze di ricerca e i contenuti seguiti su Discover in un podcast quotidiano. Quest’ultimo ha una durata di circa cinque minuti, e si adatta agli interessi specifici di ogni utente.

La nuova funzione presentata da Google

Alla base di Daily Listen c’è un sofisticato utilizzo dell’intelligenza artificiale. Con tale impostazione è possibile analizzare la cronologia delle ricerche e il comportamento di navigazione per selezionare gli argomenti più rilevanti. Il risultato è una panoramica audio dinamica e su misura, focalizzata su contenuti sempre aggiornati. Tale funzionalità consente agli utenti di restare informati in modo rapido ed efficace.

Per accedere a Daily Listen, basta aprire l’app Google e recarsi nella sezione “Spazio“. Quest’ultima è situata sotto la barra di ricerca. Qui si trova la scheda dedicata, contrassegnata dalla data e dalla dicitura “Fatto per te“. Nello specifico, con un semplice tocco, si avvia il podcast personalizzato. Il lettore audio offre controlli intuitivi. È possibile mettere in pausa, riavvolgere, passare alla notizia successiva. Inoltre, gli utenti possono modificare la velocità di riproduzione o attivare la trascrizione testuale per chi preferisce leggere. Ogni sezione dell’episodio è accompagnata da “Storie correlate” e dall’opzione di approfondire gli argomenti trattati.

Daily Listen rappresenta un passo importante per l’integrazione tra intelligenza artificiale e fruizione delle notizie. Con tale funzione, infatti, Google mira a rendere l’informazione più flessibile. Attualmente, è presente solo negli Stati Uniti. È però possibile ipotizzare che, in caso di successo, verrà estesa anche ad altri mercati. Rivoluzionando ulteriormente il modo in cui si consultano le notizie ogni giorno.