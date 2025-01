Tra poco si terrà un importante evento in Cina, ovvero il Capodanno Cinese. Si tratta di un evento molto importante e spesso i vari produttori tech propongono dei dispositivi dal design appositamente dedicato a questa occasione. Tra questi, c’è ad esempio il noto produttore tech Xiaomi. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco svelato il suo ultimo top di gamma Xiaomi 15 in una inedita colorazione rossa proprio per festeggiare il Capodanno Cinese.

Xiaomi 15, il nuovo top di gamma si tinge di rosso per il Capodanno Cinese

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha svelato in veste ufficiale il sul ultimo top di gamma in una nuova inedita colorazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo top Xiaomi 15. Quest’ultimo è stato proposto ora in una nuova colorazione rossa, dedicata per festeggiare il noto evento del Capodanno Cinese.

Questo evento si terrà fra pochissimi giorni in particolare , ovvero il prossimo 29 gennaio 2025 e il produttore tech ha voluto omaggiarlo proprio con questa fantastica colorazione. Si tratta in realtà di una colorazione che abbiamo avuto modo di vedere su un altro prodotto a marchio Xiaomi, ma appartenente a tutt’altra categoria. Ricorda infatti non di poco la tonalità denominata Brilliant Magenta resa disponibile sull’ultima auto elettrica dell’azienda, la nuova Xiaomi SU7.

Cambia ovviamente soltanto il design di questo dispositivo. Tutto il resto, comprese le specifiche tecniche, rimangono pressoché le stesse del modello standard. Troviamo ad esempio sempre un display con tecnologia presumibilmente OLED, il potente processore di casa Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Gen 4, e numerosi tagli di memoria a disposizione.

Per il momento, sembra che Xiaomi 15 in questa nuova colorazione rossa dedicata al Capodanno Cinese sarà disponibile esclusivamente in Cina. Vi terremo ovviamente aggiornati se il produttore tech Xiaomi dovesse decidere di portare ufficialmente questa versione anche presso il mercato italiano.