Il CES 2025, evento cardine del settore tecnologico, ha presentato significative innovazioni in diversi ambiti. Tra queste, una delle protagoniste indiscusse è stata la ricarica wireless, con l’introduzione di due importanti aggiornamenti dello standard Qi.

CES 2025: Arriva il futuro della Ricarica Wireless?

Il Consumer Electronics Show (CES) è la fiera tecnologica più importante al mondo, organizzata ogni anno a Las Vegas. Durante l’evento sono presentate innovazioni per i diversi settori, da dispositivi elettronici fino a nuovi standard tecnologici. Tra le principali novità di quest’anno, sicuramente, spiccano la certificazione Qi 2 Ready e la versione 2.1 con bobina mobile. Due soluzioni che puntano a cambiare la visione della ricarica wireless, principalmente per l’industria automobilistica, ma anche per il mercato consumer.

La certificazione Qi 2 Ready rappresenta un passo avanti nel migliorare l’allineamento tra dispositivo e caricatore. In questo modo si può permettere una ricarica più rapida ed efficiente rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia, non si raggiungono ancora i livelli della tecnologia MagSafe di Apple. Questo è dettato dal fatto che non si fa ancora uso di magneti, probabilmente per mantenere una compatibilità tecnica più ampia.

La vera rivoluzione arriva, però, con la versione Qi 2.1, che introduce una bobina mobile innovativa. Il cuore di questa tecnologia sviluppata da Panasonic, sono dei motori elettrici ed un sistema di rilevamento avanzato per spostare la bobina di ricarica. Difatti, grazie ad appositi impulsi elettrici, è possibile seguire il dispositivo da ricaricare, rendendo la soluzione ideale per le automobili. Non solo, siccome si potrebbe ipotizzare la creazione di caricatori adatti a scenari in cui si possiede una superficie irregolare dove, appunto, l’allineamento risulta complicato.

Nonostante le dimensioni relativamente compatte della bobina, che non differiscono troppo da quelle dei caricatori tradizionali, il prezzo potrebbe ostacolare una diffusione di massa. Questa soluzione, per quanto interessante, rimane quindi orientata a mercati di nicchia, come il settore automobilistico di lusso o i consumatori più esigenti.