Tesla ha presentato la nuova Model Y, un’evoluzione del suo best-seller globale che ha ridefinito gli standard di sicurezza, comfort ed efficienza. A cinque anni dal lancio della prima versione, il SUV elettrico è stato completamente riprogettato per offrire interni ed esterni rinnovati, mantenendo le caratteristiche che lo hanno reso uno dei veicoli più apprezzati al mondo.

Una Model Y tutta da scoprire

Dal suo debutto, la Model Y ha raggiunto 3,5 milioni di unità prodotte in tre continenti. Nel 2023, è diventata il veicolo più venduto al mondo, superando ogni tipologia di alimentazione. In Europa, si è affermata come il modello più immatricolato grazie alla produzione locale presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, contribuendo alla transizione verso una mobilità sostenibile.

La nuova versione, sviluppata ascoltando il feedback dei proprietari, eleva ulteriormente il livello qualitativo. Il design esterno è stato rinnovato per migliorare aerodinamica, stabilità e sicurezza. I nuovi cerchi e pneumatici riducono la resistenza, aumentando l’efficienza energetica. Le barre luminose anteriore e posteriore, ispirate al design del Cybertruck, introducono soluzioni tecnologiche avanzate, come l’illuminazione a riflessione esterna per una maggiore visibilità.

All’interno, l’abitacolo si distingue per materiali di alta qualità, come alluminio e tessuti premium, e un’illuminazione ambientale personalizzabile. L’attenzione al comfort è evidente nei nuovi sedili ventilati e riscaldati, con imbottiture migliorate anche per la seconda fila. Il vetro acustico e i nuovi materiali insonorizzanti riducono significativamente i rumori esterni, garantendo un’esperienza di guida più silenziosa.

Le innovazioni tecnologiche comprendono una telecamera anteriore migliorata, un touchscreen dedicato ai passeggeri posteriori e una connettività potenziata, con velocità Wi-Fi e di rete cellulare nettamente superiori. Il sistema audio, riprogettato con altoparlanti invisibili, offre un’esperienza sonora più coinvolgente.

La nuova Model Y Launch Series, in edizione limitata, è già ordinabile in Italia e sarà presentata ufficialmente il 1° febbraio nei Tesla Center di Milano-Vittuone e Roma-Serracapriola, dove il pubblico potrà scoprire tutte le sue innovazioni.