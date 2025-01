Noi tutti conosciamo bene la guerra aperta che Nintendo sta portando avanti contro la pirateria verso i propri prodotti, il fenomeno è presente dall’alba di tempi e Nintendo non vede di buon grado questa cosa e anzi sta cercando di eliminare completamente ogni forma di pirateria compresa l’emulazione.

Proprio in questo contesto ci arriva notizia dal Giappone di una storia che riguarda per l’appunto la pirateria, un uomo infatti è stato arrestato dopo essere stato scoperto a modificare Nintendo Switch e a venderle con all’interno dei giochi piratati.

Creato un precedente

L’uomo nello specifico è stato arrestato lo scorso 15 gennaio con l’accusa di vendere le console con all’interno circa 27 giochi pirata ad un prezzo che oscillava intorno ai 175 €, ora l’uomo subirà un processo dal momento che in Giappone sono presenti stringenti norme per la tutela dei marchi interni alla nazione, quest’ultimo ha confessato le proprie colpe ammettendo di aver fatto il tutto spinto dalla curiosità di vedere se le persone l’avrebbero considerato una sorta di eroe, si tratta del primo arresto in Giappone per questo tipo di reato che va a creare dunque un precedente che probabilmente influenzerà il futuro in modo importante, ricordiamo infatti che ne intendo da tempo si sta muovendo per eliminare il fenomeno non solo all’interno del territorio nazionale ma anche oltre i confini, sicuramente questo costituisce un segnale forte che porterà tutti gli altri utenti che compiono questo tipo di pratica a pensarci due volte.

Ricordiamo che Nintendo ha impegnato davvero molta energie per arginare il fenomeno della pirateria da rimuovere gli emulatori disponibili online e addirittura far bloccare i canali YouTube all’interno dei quali venivano mostrati dei videogiochi e emulati e non eseguiti in maniera convenzionale tramite l’acquisto del titolo e l’esecuzione su un prodotto dell’azienda nipponica, insomma la guerra è aperta e Nintendo non vuole cedere nemmeno un cm.