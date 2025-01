Il futuro aggiornamento di iOS 19 potrebbe segnare un punto di svolta per l’app Fotocamera di iPhone. Secondo le prime anticipazioni, il design infatti subirà un importante restyling ispirato al visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro. Questo aggiornamento punta a rendere l’interfaccia più moderna e semplice da utilizzare.

Uno dei cambiamenti principali adottati riguarda il mirino, che occuperà gran parte dello schermo. In questo modo esso permetterà agli utenti di concentrarsi meglio sulla composizione, eliminando elementi di distrazione. La struttura dell’app sarà poi semplificata. Infatti in basso, le voci principali “Foto” e “Video”, consentiranno di accedere rapidamente alle modalità di scatto e ai relativi parametri regolabili.

Novità grafiche ispirate a visionOS e sfide per Apple

L’ interazione poi sarà resa più fluida grazie a tre pulsanti centrali disposti nella parte inferiore dello schermo. Uno per scattare foto, uno per aprire la galleria e un altro per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. Nella parte superiore, invece, saranno presenti controlli rapidi per regolare il flash, attivare o disattivare le Live Photos e gestire la risoluzione o il frame rate.

Secondo quanto riportato da Android Authority, il design dell’app sarà caratterizzato dall’uso di pulsanti arrotondati e un’interfaccia traslucida, elementi già visti in visionOS. Questa innovazione potrebbe però non limitarsi esclusivamente alla Fotocamera. Ma coinvolgere anche altre app di iOS 19 e persino la schermata principale.

L’introduzione di un cambiamento così ambizioso non è però privo di ostacoli. Sembra infatti che Apple stia affrontando difficoltà tecniche nello sviluppo di alcune funzionalità previste per iOS 19, ritardando il completamento del progetto.

Nonostante queste complessità, il restyling della Fotocamera rappresenta una delle novità più attese dagli utenti iPhone. Cosa che conferma l’impegno dell’azienda nell’offrire un’esperienza d’uso sempre più innovativa. Detto ciò non ci resta che attendere le reazioni del pubblico e vedere effettivamente quanto tutto ciò influenzerà la loro esperienza d’uso.