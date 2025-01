Tante le novità che nel corso dei prossimi mesi sorprenderanno gli utenti appassionati di tech e di dispositivi smart. Non a caso, tra le tante aziende che stanno lavorando al fine di portare sul mercato nuovi device, c’è OPPO. L’azienda cinese sta difatti portando avanti una strategia mirata che punta a conquistare sempre più utenti.

Non dimentichiamo che il mese di febbraio sarà un mese speciale per gli appassionati di questo brand. Sarà infatti il turno del lancio del tanto atteso smartphone pieghevole OPPO Find N5, ma non solo. Tra le novità che attireranno l’attenzione non possiamo non ricordare la nuova serie di smartwatch OPPO Watch X2. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa nuova serie.

OPPO Watch X2: TENAA mostra il design

Non poca l’attenzione rivolta dagli utenti verso le novità che l’azienda cinese OPPO porterà sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Tra questi, la nuova serie di smartwatch è un importante esempio di cui non possiamo non parlare.

A tal proposito, nelle scorse ore il TENAA ha deciso di mostrarne il design. Non a caso, l’ente di certificazione cinese ci consente di conoscere alcune informazioni interessanti in merito a quello che potremmo aspettarci dai nuovi smartwatch.

Quel che sappiamo è che dovrebbero contraddistinguersi grazie ad una serie di funzionalità innovative che potrebbero permettergli di concorrere con dispositivi di marchi come Samsung ed Apple.

Secondo quanto diffuso, le altre caratteristiche principali dovrebbe esserci la presenza di una corona girevole, così come elementi relativi al supporto eSIM, connettività Bluetooth, GPS, Wi-Fi e NFC, BeiDou, GLONASS e una batteria da 345 mAh. Le indiscrezioni ci parlano anche di un totale di tre modelli. Una versione base, una di dimensioni più grandi e una variante Pro, con caratteristiche premium. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte dell’azienda.