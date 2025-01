L’innovazione tecnologica si spinge oltre con il nuovo OPPO Find N5. Il nuovo smartphone destinato a diventare il pieghevole più sottile al mondo. Con un debutto previsto per febbraio, questo dispositivo potrebbe raggiungere uno spessore record di meno di 4,4mm quando completamente aperto. Riuscendo così a superare il primato dell’HONOR Magic V3. Le immagini pubblicate da OPPO mostrano il pieghevole accanto a una matita. Foto che evidenzia la sua struttura incredibilmente sottile, inferiore ai 7mm da chiuso.

OPPO Find N5 e OnePlus Open 2: il futuro dei pieghevoli in Europa

Le indiscrezioni più recenti, provenienti direttamente dal product manager di OPPO, Zhou Yibao, rafforzano questa impressione. Una nuova immagine promozionale lo confronta con un iPhone. Dimostrando che il Find N5, da aperto, è quasi la metà in termini di spessore rispetto al dispositivo Apple. Un’altra foto mostra il device accanto a quattro carte di credito, suggerendo uno spessore compreso tra 3,5 e 4mm. Malgrado questi risultati impressionanti, Zhou ha precisato che il limite tecnico principale resta però la porta di ricarica. La quale impedisce di ridurre ulteriormente le dimensioni.

Se il Find N5 segna un traguardo tecnologico per OPPO, il suo corrispettivo, il OnePlusOpen 2, si appresta a fare lo stesso in Europa. Questo pieghevole sarà infatti distribuito con il marchio OnePlus e manterrà gran parte delle caratteristiche del modello originale. Differenziandosi solo per alcuni dettagli estetici. La presentazione potrebbe avvenire poco dopo il lancio del FindN5, previsto per il Mobile World Congress di Barcellona. Un evento fondamentale per il mercato europeo.

Le specifiche tecniche del OnePlus Open2 si preannunciano di alto livello. Lo smalto dovrebbe includere una tripla fotocamera da 50MP ottimizzata da Hasselblad. Oltre che un processore Snapdragon 8 Elite e una batteria più grande rispetto a quella degli altri pieghevoli, con supporto per la ricarica wireless. Questa combinazione di design rivoluzionario e prestazioni elevate punta a fare del OnePlus Open 2 uno dei telefoni più competitivi del 2025. In grado di rilanciare il mercato dei pieghevoli grazie a tutte queste interessanti innovazioni.