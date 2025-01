Fastweb propone una combinazione irresistibile per chi cerca una connessione affidabile e risparmio. Una delle sue offerte più popolari infatti unisce una fibra ultraveloce e un piano mobile da 150GB, minuti illimitati e 100 SMS, al prezzo speciale di 31,90€ al mese. Questo piano comprende Fastweb Casa Light e FastwebMobile, ed è pensato per semplificare la gestione delle utenze. La fibra di FastwebCasa Light offre velocità di download fino a 2,5Gbps e un upload fino a 1Gbps nelle aree coperte dalla rete NGN GPON. L’attivazione è inclusa nel prezzo, così come l’Internet Box NeXXt One. Un router avanzato con tecnologia Wi-Fi 6 per prestazioni migliori. Il sistema è compatibile con il WiFi Booster, che migliora il segnale, e integra Alexa per un controllo vocale intuitivo.

Tecnologia, semplicità e risparmio: il successo di Fastweb

Per la parte mobile, l’ operatore sfrutta invece l’infrastruttura 5G di Vodafone per garantire copertura e velocità. Il tutto con un piano che include roaming in tutta l’UE, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Il prezzo della fibra scende da 27,95€ a 23,95€ per chi aggiunge il piano mobile, a soli 7,95€ al mese.

La promo punta sulla combinazione tra alta tecnologia e convenienza economica. Fastweb Casa Light garantisce infatti una connessione stabile e veloce, ideale per le famiglie e per chi lavora da casa. L’Internet Box NeXXt One, oltre a migliorare l’esperienza di navigazione, rappresenta un valore aggiunto grazie al supporto per Alexa e alla funzionalità Wi-Fi Booster. Opzione pensata per gli ambienti più ampi.

Il piano mobile si distingue anche per l’ampio traffico dati, minuti illimitati e una rete 5G affidabile, senza costi nascosti. La possibilità di utilizzare fino a 11GB in roaming in più rende l’offerta particolarmente appetibile per chi viaggia spesso all’estero e nei paesi dell’Unione europea. Insomma, l’ intera combinazione consente quindi un risparmio notevole rispetto all’acquisto separato dei servizi.