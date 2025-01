La primavera 2025 vedrà il debutto di nuovi dispositivi Apple, ma le ultime indiscrezioni rischiano di deludere molti utenti. Bloomberg, fonte affidabile nel mondo tecnologico, ha rivelato che il prossimo iPad Air sarà dotato del chip M3, non dell’M4. Il quale rimarrà riservato ai modelli iPad Pro, Mac e MacBook. Questa scelta evidenzia la strategia di Apple di differenziare chiaramente i propri dispositivi. Destinando le soluzioni più potenti alla fascia alta del mercato.

L’iPad Air M3 dovrebbe mantenere le dimensioni da 11 e 13 pollici, in linea quindi con il modello precedente. Quest’anno però la linea iPad Pro non subirà modifiche. Quest’ultima infatti continuerà a utilizzare l’M4. Confermandosi come una soluzione pensata per professionisti e utenti alla ricerca di prestazioni paragonabili a quelle dei computer desktop dell’azienda.

Novità per l’iPhone SE e un possibile iPad inedito

In contemporanea a tutto ciò cresce anche l’attesa per il lancio dell’iPhone SE 4. Il quale segna una chiara differenza rispetto all’ iPhone16. A tal proposito, Apple avrebbe deciso di non chiamare il dispositivo “iPhone16E”, come ipotizzato in precedenza, per evitare ambiguità e preservare l’identità del nuovo modello. Questa mossa punta a rafforzare la separazione tra le diverse tipologie di prodotti. Valorizzando così le peculiarità di ciascuna linea.

Un’altra novità interessante riguarda un inedito iPad 11, menzionato tra i riferimenti trapelati. Questo dispositivo potrebbe affiancare l’iPadAir M3 e l’iPhoneSE4 nel prossimo evento di presentazione, previsto per marzo 2025. Non è ancora chiaro se Apple opterà per un evento in streaming o per un semplice comunicato stampa. Ma la tempistica coincide con la chiusura del corrente anno fiscale.

Insomma tutte queste anticipazioni confermano la volontà di Apple di aggiornare le sue linee di prodotti senza confondere le fasce di prezzo e prestazioni. Il chip M3 garantirà un buon equilibrio tra efficienza e costi. Mentre l’M4 resterà una prerogativa esclusiva dei modelli di punta.