Apple si prepara a lanciare il tanto atteso iPhone SE 4, con un design aggiornato e specifiche tecniche migliorate che lo rendono uno dei dispositivi più competitivi nella fascia media. Il nuovo modello punta a offrire un equilibrio tra prestazioni, funzionalità moderne e un prezzo accessibile, mantenendo lo stile caratteristico di Apple.

Design ispirato ai modelli premium

L’iPhone SE 4 abbandona il design basato sui modelli precedenti per adottare un’estetica simile all’iPhone 14. Tra i dettagli principali:

Display OLED da 6,1 pollici, con bordi sottili e una notch che ospita la fotocamera frontale e i sensori Face ID.

Materiali premium, con un retro in vetro e un frame in alluminio, che garantiscono un look elegante e resistente.

Disponibilità in colori classici e nuove tonalità vivaci, pensate per attrarre un pubblico più giovane.

Questo aggiornamento segna una svolta per la serie SE, rendendola più moderna e allineata al resto della gamma Apple. Sotto il cofano, l’iPhone SE 4 sarà equipaggiato con il chip A16 Bionic, lo stesso presente nell’iPhone 14 Pro, che offre:

Prestazioni elevate per gestire giochi, multitasking e applicazioni complesse.

Efficienza energetica migliorata, garantendo una maggiore autonomia rispetto ai modelli precedenti.

Supporto per le più recenti tecnologie, come la connettività 5G e le funzionalità avanzate di iOS 18. Apple introdurrà anche miglioramenti significativi alla fotocamera, con un sensore principale da 12 MP ottimizzato per scatti in condizioni di scarsa illuminazione e registrazioni video in 4K HDR. La fotocamera frontale offrirà una modalità ritratto migliorata e supporto per Smart HDR 5, per selfie di qualità superiore.

L’iPhone SE 4 è atteso per il primo trimestre del 2025, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 599 euro, posizionandolo come una scelta ideale per chi cerca l’esperienza Apple senza il costo dei modelli premium.

Con il nuovo design, specifiche potenziate e un prezzo competitivo, l’iPhone SE 4 punta a consolidare la posizione di Apple nel segmento mid-range, offrendo una soluzione bilanciata tra accessibilità e prestazioni.