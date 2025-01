Il mercato degli smartphone è senza ombra di dubbio variegato e ricco di possibilità, all’interno di questo contesto, una categoria che ha mosso i primi passi da poco tempo, ma che ora ha ritagliato una fetta di mercato tutta sua è rappresentata dai dispositivi pieghevoli e ultra sottili, nello specifico le aziende tengono sott’occhio da sempre le dimensioni in termini di spessore e cercano di ridurle il più possibile pur mantenendo le prestazioni inalterate, tutto ciò nei dispositivi pieghevoli raggiunge lo stato dell’arte dal momento che le due parti una volta aperte devono riuscire ad avere uno spessore davvero ridotto.

Qualcomm non lascia nulla

Sembra che la nota azienda non voglia lasciare da parte nemmeno questa fetta del mercato, le sue soluzioni, utilizzate da tutti, molto presto accoglieranno una nuova possibilità dedicata proprio al settore appena descritto, sembra infatti che l’azienda si stia impegnando nella produzione di una CPU Snapdragon 8 Elite dedicata per l’appunto a questo settore, in base a quanto emerso in rete sembra infatti che il processore in questione sarà identico al classico con un’unica differenza, avrà un core in meno, nello specifico avrà un performance core in meno passando dunque da sei del modello classico a cinque dal modello appena descritto.

Nello specifico, questa variante dunque offrirà qualcosina in meno dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto nelle attività prolungate, guadagnando però qualcosa in termini di autonomia e gestione della temperatura, elementi che da sempre rappresentano dei punti ostici, soprattutto per i dispositivi pieghevoli.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa sceglieranno di fare le aziende, se puntare su questo nuovo processore mettendo da parte qualcosa da un punto di vista delle prestazioni oppure rischiare il tutto per tutto con il modello standard che ovviamente garantisce delle prestazioni senza nessun tipo di compromesso, ma allo stesso tempo, anche temperature di esercizio decisamente più elevate rispetto a quelle che invece offrirà questo nuovo modello.