La piattaforma X, nota in passato come Twitter, si evolve ancora una volta per stare al passo con i tempi. Domenica sera, il proprietario Elon Musk ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità dedicata ai video verticali, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Questa innovazione si inserisce in un contesto di crescente incertezza per TikTok, che potrebbe essere bandito dal mercato americano. Un’eventuale scomparsa del gigante cinese infatti aprirebbe le porte per nuovi attori.

X: all’ interno di un mercato in trasformazione

Il cambiamento apportato da X è visibile nella barra inferiore dell’app, dove è stata aggiunta un’icona a forma di pulsante play. La nuova scheda video consente agli utenti di accedere direttamente a una serie di contenuti verticali. Eliminando così la necessità di selezionare un video iniziale per poi scorrere. Questa scelta mira a rendere l’esperienza utente più immediata e intuitiva che mai, favorendo la fruizione di contenuti brevi. Ma non finisce qui. In quanto tale iniziativa fa parte di una strategia più ampia che prevede anche il lancio di un’app TV. Cosa che sta dimostrando l’impegno di X verso una maggiore diversificazione dei suoi servizi.

Le mosse di X non sono però isolate. Infatti, in questo stesso contesto, anche Bluesky, un’altra piattaforma emergente negli Stati Uniti, ha introdotto un feed personalizzabile dedicato ai video verticali. Gli utenti di Bluesky possono ora trovare contenuti di tendenza nella scheda Esplora, ampliando le opzioni di personalizzazione del proprio feed. Queste novità sembrano rispondere a un chiaro obiettivo. Ovvero quello di capitalizzare sull’incertezza che circonda TikTok e prepararsi a conquistare il pubblico di video brevi in caso di un’uscita di scena dell’app cinese.

La strategia adottata da X ricorda da vicino quella di Instagram. La quale nel 2016 introdusse le Stories per competere con Snapchat. Anche in questo caso, un’applicazione già affermata si reinventa per adattarsi a un contesto tecnologico in continua evoluzione. Il successo di questa iniziativa potrebbe quindi ridefinire il futuro di X. Arrivando persino a modificare il suo ruolo in un’era dominata da contenuti video sempre più brevi e immediati.