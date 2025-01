Dal 13 al 29 gennaio 2025, HoMobile ha deciso di rilanciare una delle sue offerte più apprezzate, la ho. 5,99 100GB. Con un costo mensile di soli 5,99€, i nuovi clienti potranno usufruire di 100GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati. Questo piano è attivabile sia da nuovi numeri che tramite portabilità. Anche se le condizioni cambiano a seconda dell’operatore di provenienza. Se si proviene da operatori come Iliad, PosteMobile o CoopVoce, il costo di attivazione è ridotto a soli 2,99pp€. Per chi proviene invece da TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre o Very Mobile, l’ attivazione sale a 29,90€. Incluso poi l’obbligo di attivare la ricarica automatica per i rinnovi.

HoMobile: dettagli sull’attivazione e costi di gestione

Un’altra novità importante riguarda la possibilità di accedere alla rete 5G. A partire da maggio 2024, gli utenti che attivano l’offerta ho.5,99 100GB potranno infatti aggiungere l’opzione “ho. Il Turbo” o “ho.+” per navigare con velocità fino a 2Gbps in download. Senza queste opzioni, la navigazione rimarrà in 4G con una velocità massima di 60Mbps. La rete-5G è disponibile solo per dispositivi compatibili e in aree che godono della sua copertura.

L’attivazione della suddetta offerta di HoMobile può essere fatta sia online che nei punti vendita fisici aderenti. In più, a partire dal 2023, è possibile personalizzare il numero telefonico, sia acquistando l’offerta online che presso i negozi fisici. Il tutto con un costo di 4,99€ per il cambio del recapito tramite l’app ufficiale. Al momento dell’acquisto, i clienti dovranno pagare anche il costo di attivazione, che varia a seconda della portabilità da un altro operatore.

Scheda telefonica e altri servizi

Per quanto riguarda i costi accessori, la SIM fisica è gratuita. Mentre l’eSIM, una SIM digitale, ha un prezzo di 1,99€. I clienti che utilizzano l’offerta hanno anche accesso a una serie di servizi inclusi. Tra cui la segreteria telefonica e la navigazione hotspot. Ma i servizi digitali come oroscopi o suonerie sono disabilitati di default. È anche possibile attivare numeri a pagamento come 199 o 144 attraverso l’app, se necessario.

Per i viaggiatori, la navigazione in roaming nell’Unione Europea è inclusa nel piano, ma il traffico dati è limitato a 7,60GB al mese. Interessante anche il servizio-“Riparti“. Quest’ ultimo consente di anticipare il rinnovo dell’offerta in caso di esaurimento del traffico dati, senza costi aggiuntivi, ma solo se il rinnovo non è imminente.