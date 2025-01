Coloro che seguono tanto il calcio e che amano la propria squadra del cuore, possono oggi beneficiare di una grande opportunità: DAZN costa meno del solito. È arrivata una nuova offerta per il piano DAZN Standard, il quale garantisce a tutti la possibilità di pagare solo 9,99 € al mese per i prossimi 7 mesi. Non ci sono vincoli di alcun genere, per cui non si può cadere in alcun tipo di trabocchetto. Gli utenti possono godersi alla grande le varie partite della Serie A Enilive e con un grande sconto. In genere per una soluzione del genere occorrono 44,99 € al mese. Basta andare alla pagina dedicata per attivare la promozione.

Massima flessibilità per l’abbonamento: DAZN Standard ora costa meno e offre il meglio

Questa offerta non richiede impegni a lungo termine. Non c’è infatti alcun problema per cancellare il servizio prima di tornare al pagamento originale. Basta solo una disdetta con un preavviso di 30 giorni. In più, grazie alle modifiche introdotte nel 2022, anche dopo aver richiesto la cancellazione, si può continuare ad usare l’abbonamento fino alla fine del periodo sottoscritto.

Come guardare DAZN Standard

Il piano Standard offre la possibilità di accedere ai contenuti sportivi su diversi dispositivi, tra cui:

Smart TV ;

; Smartphone e tablet;

e tablet; PC e laptop;

e laptop; Console di gioco.

È possibile guardare contemporaneamente su due dispositivi collegati alla stessa rete Wi-Fi, senza limiti sul numero di dispositivi registrabili sull’account.

Un’offerta sportiva completa, non c’è solo la Serie A

DAZN Standard include una vasta gamma di eventi e campionati che riguardano vari sport e non solo il calcio. Ecco la lista completa con tutti i dettagli di ciò che è compreso nel prezzo: