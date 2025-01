Dacia Sandero diventa elettrica: la rivoluzione in arrivo nel 2027

Nel gennaio 2024, Dacia ha annunciato un’importante novità per i suoi piani futuri. La Sandero, l’auto più venduta in Europa lo scorso anno, avrà una versione completamente elettrica. Quando? Entro la fine del 2027. Lo stesso CEO di Dacia, Denis Le Vot, ne ha dato la notizia durante una conferenza stampa. Con questa mossa, Dacia segna una svolta importante per il marchio. Il brand ha infatti sempre puntato su veicoli economici ma di qualità e con questa vettura potremmo avere la stessa “linea” offerta sino ad ora ma elettrificata. La Sandero elettrica potrebbe così diventare una delle auto più accessibili tra auto compatte a basso costo. Dacia ha sempre avuto un buon rapporto con i consumatori grazie alla sua offerta di veicoli convenienti. L’introduzione di un modello elettrico di successo potrebbe aprire la strada a una vera e propria rivoluzione. La scelta, ovviamente tattica, potrebbe consentire finalmente a più persone di accedere alla mobilità sostenibile.

Ibridazione nella fase intermedia Dacia

Nel frattempo, Dacia sta puntando sull’ibrido come via di mezzo per la propria gamma di veicoli. Entro l”anno, il nuovo SUV Bigster sarà disponibile infatti con motorizzazioni full hybrid e mild hybrid. Le Vot ha anche sottolineato che le vendite dei modelli ibridi, come il Duster e il Jogger, stanno crescendo rapidamente. Il successo di questa transizione potrebbe non solo riposizionare Dacia nel mercato, ma anche aiutarla a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Renault.

Con l’introduzione della Sandero elettrica, Dacia sta guardando al futuro. Oltre all’annuncio della versione elettrica della Sandero, Dacia ha delineato un piano strategico preciso, step by step, per il futuro. Il marchio prevede che più del 30% delle vendite di modelli come il Duster provengano da varianti ibridi. Questa crescente domanda di veicoli a basse emissioni segna una chiara direzione verso l’elettrificazione. Non solo la Sandero, ma anche altri modelli come il Bigster e il Duster riceveranno importanti aggiornamenti. Verranno aggiunti in particolari motori ibridi a trazione integrale. Tali cambiamenti permetteranno a Dacia di competere meglio nel mercato europeo, più aggressivo ogni giorno che passa.