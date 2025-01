Ogni mese l’operatore telefonico italiano Vodafone cerca di far tornare a sé i suoi ex clienti che hanno deciso di passare ad un altro operatore. Per i primi giorni di febbraio, in particolare, sembra che l’operatore abbia deciso di proporre ad una fetta di ex clienti una delle sue offerte di rete mobile più convenienti. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Vodafone Silver. Come già successo in passato, l’operatore ha deciso di proporre questa offerta nella sua versione più economica, ovvero quella da soli 6,99 euro al mese.

Vodafone Silver ritorna per tentare gli ex clienti dell’operatore telefonico

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una delle sue offerte più interessanti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver.

Si tratta di una delle offerte più apprezzate dell’operatore telefonico Vodafone. Come già detto in apertura, ora l’operatore ha deciso di proporre ad una grande fetta di ex clienti questa offerta nella sua versione più economica. In particolare, gli interessati dovranno sostenere un costo per il rinnovo di soli 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, però, gli ex clienti avranno a disposizione ogni mese un bundle davvero ricco.

Nello specifico, ogni mese gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati anche per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno avere accesso a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Trattandosi di un’offerta della serie Vodafone Silver, gli utenti avranno a disposizione anche numerosi minuti per chiamare varie destinazioni straniere.

In questi giorni, l’operatore sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna SMS. Secondo quanto è emerso, gli utenti avranno a disposizione fino al prossimo 5 febbraio 2025 per tornare con Vodafone.