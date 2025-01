Dacia Duster: il futuro SUV 4x4 accessibile e con motore ibrido

La nuova Dacia Duster si prepara ad un altro cambiamento in avanti. Dopo il debutto nel 2024, questo SUV versatile ed economico è pronto a rivoluzionare il segmento dei fuoristrada accessibili. Entro la fine del 2025, il modello riceverà una motorizzazione ibrida innovativa con trazione integrale elettrica. Come funzionerà? L’asse posteriore sarà spinto da un motore elettrico, offrendo una configurazione 4×4 senza compromessi. Questo sistema non solo migliorerà la trazione, ma garantirà maggiore efficienza e prestazioni su ogni terreno.

Un’opzione GPL sarà disponibile, confermando la volontà di Dacia di soddisfare diverse esigenze senza rinunciare all’economicità. La Duster ibrida punta a dominare il mercato grazie a un prezzo competitivo. Le soluzioni tecniche, simili a quelle già viste su modelli come la Jeep Avenger 4xe, la posizionano al vertice della gamma. La base comune con la piattaforma della futura Bigster lascia intravedere una possibile espansione della tecnologia su altri modelli.

Il futuro elettrico è alle porte anche per la Dacia Duster?

E una Duster completamente elettrica? Per ora bisogna attendere. Prima, nel 2027, arriverà la nuova Sandero elettrica. Sarà il primo passo concreto verso una gamma Dacia sempre più sostenibile. La Duster elettrica, invece, debutterà con la prossima generazione, prevista intorno al 2030. Tale scelta strategica dimostra come il marchio voglia consolidare la propria posizione senza rinunciare alla convenienza, da sempre suo punto di forza.

Nel frattempo, la Duster con trazione integrale elettrica sarà un vero banco di prova per l’ibrido accessibile. Le aspettative sono alte, ma Dacia ha già dimostrato di saper interpretare al meglio le richieste del mercato. La Dacia Duster continua a essere tra i modelli più apprezzati e versatili del segmento. La candidatura come finalista del premio Car of the Year 2025 ne è una conferma. Riuscirà a vincere? Qualunque sia il risultato, il futuro sembra già scritto: il SUV economico per eccellenza continuerà a innovare, restando fedele alla sua anima pratica e accessibile. Con questa nuova evoluzione, la Duster promette di non tradire le aspettative di chi cerca un fuoristrada moderno, economico e sostenibile.