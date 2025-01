Kalmar Automotive, azienda famosa per la creazione di vetture restomod uniche, ha dato vita alla 7-97 Classic. Questo modello speciale è stato costruito partendo dalla Porsche 993. Ovviamente sono stati però apportati numerosi aggiornamenti tecnici e stilistici. Ogni singola modifica non ha fatto altro che esaltarne ancor più il carattere ruggente. Il design è studiato per mantenere l’aspetto retrò della 911, dando al modello quel fascino senza tempo capace sempre di attirare, senza però rinunciare alle tecnologie moderne. La Porsche presenta poi una carrozzeria in fibra di carbonio, che la rende leggera e al passo con i tempi.

Tecnologia e prestazioni: la formula perfetta per un’esclusiva Porsche

Cosa rende questa Porsche così speciale? Sicuramente fa la sua parte il motore 6 cilindri boxer aspirato da 4 litri. Questo tocca circa 400 CV e ha 420 Nm di coppia. Numeri da favola che portano la vettura ad offrire performance straordinarie, pur rimanendo fedele alla tradizione Porsche. La leggerezza del veicolo, sotto la soglia di 1.200 kg, garantisce una manovrabilità eccelsa, quasi introvabile in altri modelli. L’impianto frenante, inoltre, è stato completamente rivisitato, scegliendo un sistema carboceramico. Le sospensioni adattive, con un innovativo sistema di sollevamento anteriore, rendono la vettura comoda anche su strade difficili. Ma non è solo una questione di prestazioni. La stabilità a tutte le velocità è stata migliorata grazie a modifiche aerodinamiche che aumentano la deportanza dell’asse anteriore del 30% e riducono la portanza posteriore del 20%. Questi accorgimenti garantiscono una guida precisa, senza compromettere l’aspetto iconico della Porsche 993.

Il restomod Kalmar 7-97 Classic non delude nemmeno negli interni. I sedili della Porsche sono rivestiti in pelle nera con cuciture blu a contrasto. Il volante, il cruscotto e i pannelli delle portiere continuano su questa linea di eleganza, con dettagli in Alcantara che arricchiscono l’abitacolo. Ogni centimetro di questa vettura è pensato per offrire il massimo della qualità. Bruce Canepa, famoso ex pilota automobilistico, sarà il fortunato proprietario della seconda auto prodotta. Con una produzione limitata a soli 12 esemplari all’anno, la Kalmar 7-97 Classic è destinata a diventare un pezzo da collezione. Sarà in grado di soddisfare le aspettative degli appassionati?