Siamo quasi arrivati alla fine del mese di ottobre. Nonostante questo, il colosso americano Microsoft continua ad aggiornare il suo catalogo di sconti ed offerte su Xbox Store. Anche in questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha aggiornato il catalogo con nuovi sconti ed offerte, che in passato sono stati rivolti principalmente a tutti gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, arrivano i nuovi sconti e le offerte di fine ottobre 2024

Sono da poco arrivati i nuovi sconti e le offerte disponibili su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, siamo ormai arrivati quasi alla fine del mese di ottobre 2024 e il colosso americano Microsoft ha deciso di proporre altrettanti giochi a dei super prezzi accessibili. Come successo spesso in passato, anche questa volta gli utenti potranno accedere a degli sconti esagerati che arrivano al 95%.

Tra questi titoli, segnaliamo in primis tre videogiochi per tutti gli amanti del mondo di Dragon Ball. Il primo è Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition, ed è al momento disponibile ad un prezzo di 14,99 euro grazie allo sconto pari all’85%. Il secondo videogioco è Dragon Ball Xenoverse 2: Deluxe Edition. Quest’ultimo, grazie allo sconto del 60%, è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 15,99 euro. Il terzo e ultimo videogioco di questa saga è Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile su Xbox Store 17,99 euro, grazie allo sconto dell’80%.

Per gli amanti della saga di One Piece, invece, è disponibile in sconto il videogioco denominato One Piece Odyssey: Deluxe Edition. In questo caso, gli utenti potranno acquistarlo ad un costo di soli 28,49 euro, grazie allo sconto del 70%. Sono poi stati resi disponibili altrettanti titoli con degli sconti ancora più assurdi. Segnaliamo ad esempio il videogioco XCOM 2, il quale è proposto ad un prezzo di appena 2,49 euro con lo sconto del 95%. Ricordiamo inoltre il videogioco One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe proposto al momento ad un costo di 8,49 euro grazie allo sconto del 90%.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per scoprire tutti gli sconti e le offerte disponibili al momento.