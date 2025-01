ChatGPT non funziona: il chatbot di OpenAI è in down da ore

ChatGPT in questi minuti non funziona, è in down totale. Diversi utenti hanno provato a fare il loro accesso quotidiano e si sono ritrovati di fronte ad un muro corrisposto da un messaggio molto chiaro e con il logo di OpenAI in bella mostra: “Bad Gateway“.

Nessun accesso disponibile dunque per quanto riguarda l’assistente AI più famoso al mondo, il quale non può offrire i suoi servizi a chi li utilizza. Secondo le ultime informazioni raccolte, sarebbero gli utenti di tutto il mondo ad aver segnalato il “guasto”, il quale starebbe perdurando ormai da qualche ora. Stando a quanto riportato, qualcuno aveva già rilevato delle problematiche durante la serata di ieri, le quali poi sono esplose in un down globale.

ChatGPT è in down: lo conferma anche il sito Downdetector

Il problema è che sta interessando ChatGPT in queste ore riguarderebbe innanzitutto il login e anche i servizi API. Più utenti hanno provato a fare l’accesso durante questa mattinata senza però riuscirci. A quanto pare, secondo Downdetector, la situazione va avanti allo stesso modo in tutto il mondo, con diverse aziende e sviluppatori che hanno finito per dover accantonare volumi di lavoro che di solito la lasciano svolgere proprio all’assistente AI.

Questo dunque è un gran problema, il quale attesta ancora una volta quanto ChatGPT sia oggi fondamentale nell’utilizzo quotidiano. Si spera che nelle prossime ore il guasto possa rientrare e far tornare tutto alla normalità, soprattutto per quei servizi essenziali che ogni giorno vengono espletati mediante il chatbot.

Almeno per il momento non ci sono risposte da parte dell’azienda che resta in religioso silenzio, molto probabilmente tentando in ogni modo di risolvere il guasto. Avremo informazioni nelle prossime ore magari con qualche aggiornamento positivo che possa far ritornare tutto allo stato normale. Almeno per il momento, niente intelligenza artificiale: vi tocca spremere le meningi e fare da voi.