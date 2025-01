Windows 11 quando è arrivato nel mondo dell’informatica, ha scosso un po’ tutta la community a causa dei suoi stringenti requisiti in termini di sicurezza per effettuare l’installazione, il sistema operativo di Microsoft infatti non è particolarmente esigente dal punto di vista delle prestazioni ma pretende delle caratteristiche in termini di sicurezza che computer è in grado di eseguirlo in termini di performance alle volte non sono in grado di offrire, cosa che a Privato tantissime configurazioni del nodo sistema operativo.

Un tool in vostro aiuto

Se anche voi siete in possesso di un pc che non sopporto ufficialmente Windows 11, ma volete installarlo e utilizzarlo aggirando i controlli di sicurezza, un tool dal nome FlyBy11, quest’ultimo permette di installare Windows 11 24H2 su computer “vecchi ma non troppo”, nelle scorse ore, come se non bastasse, è arrivata anche la versione aggiornata 1.1 che introduce interessanti migliorie, scopriamole l’insieme.

Il programma in questione introduce interessanti novità tra le quali spiccano sicuramente un’interfaccia grafica migliorata e resa decisamente più intuibile e facile da utilizzare, quest’ultima consente anche il drag and drop di file immagine di Windows 11 che tra l’altro il software è anche in grado di scaricare in autonomia direttamente dai server Microsoft per poi poter effettuare tutte le modifiche del caso e la creazione di chiavette eseguibili per l’installazione tramite USB del sistema operativo, come se non bastasse il programma offre un sistema di patching ridondante, dunque, se un metodo non funziona quest’ultimo ricorrerà ad un altro metodo funzionante, in più d’ora in avanti non sarà più necessario dare i privilegi di amministratore al programma, mentre invece prima erano richiesti di default come requisito necessario per poter effettuare tutte le operazioni desiderate.

Se dunque volete installare Windows 11 sul vostro sistema, questo software può esservi di grande aiuto ma attenzione, se il vostro pc è davvero esageratamente vecchio il software potrebbe ugualmente non installare Windows 11 dal momento che il processore del vostro pc potrebbe non essere in grado di eseguire alcuni set di istruzioni che Microsoft ha reso indispensabili.