Dal 16 gennaio 2025, l’operatore virtuale Kena amplia la disponibilità della sua offerta dedicata alla domotica, domoKena, rendendola attivabile anche online. L’offerta, lanciata inizialmente nei negozi fisici nell’ottobre 2024, può ora essere sottoscritta direttamente sul sito ufficiale con spedizione della SIM a domicilio. Domoken è stata pensata per gestire dispositivi smart. Tra cui antifurti, elettrodomestici intelligenti e impianti di riscaldamento e prevede un costo mensile di 1,99€. Nel pacchetto sono inclusi 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 500mega di traffico dati in 4G, con addebito su credito residuo.

Kena Mobile: un’offerta versatile e una rete affidabile

Per attivare la promo è necessario un nuovo numero, con un costo iniziale di 10€. Cifra che pp. Kena consiglia poi di abilitare il servizio di Ricarica Automatica per evitare interruzioni nel rinnovo. Grazie all’app MyKena, disponibile per Android e iOS, gli utenti possono monitorare consumi, credito residuo e scadenze. Il servizio multi-login permette inoltre di gestire più numeri intestati allo stesso cliente.

Kena, secondo brand di TIM, si appoggia alla rete di quest’ultima. Essa garantisce infatti una velocità massima di 60Mbps in download e 30Mbps in upload su rete 4G LTE. Dopo la dismissione della tecnologia 3G, conclusa nel 2022, le SIMKena supportano le chiamate VoLTE su rete 4G. Ma non è tutto. In quanto l’offerta domoKena è utilizzabile anche in roaming all’interno dell’Unione Europea. In cui è possibile sfruttare i 500Mega inclusi alle stesse condizioni nazionali. Ovviamente nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di credito insufficiente, le offerte vengono sospese, attivando il Piano Base dell’operatore. Esso prevede 35 centesimi al minuto per chiamate, 25cent. per SMS e 50cent. per 50MB di navigazione. Queste tariffe si applicano anche se l’offerta non viene rinnovata per oltre 90 giorni. Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi figurano anche la Segreteria Telefonica e le notifiche SMS Lo Sai e Chiama Ora, utilizzabili però alternativamente.

Insomma, grazie alla flessibilità e ai costi contenuti, domoKena rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’opzione economica per la gestione della domotica e dei suoi dispositivi smart.