Di recente, Microsoft ha avviato il rilascio della ricerca semantica basata sull’IA per Windows 11. Questa nuova funzionalità, attualmente disponibile solo per gli utenti del Dev Channel, rappresenta un importante passo avanti nell’utilizzo dell’AI. Con la build 26120.2992 (aggiornamento KB5050083),

Microsoft ha reso disponibile un sistema avanzato che consente di trovare file e impostazioni utilizzando un linguaggio naturale.

Al momento, però, solo i laptop certificati come Copilot Plus PC possono sfruttare questa tecnologia. Questi dispositivi, dotati di processori Snapdragon X Elite o Plus con coprocessore neurale (NPU), hanno la capacità di gestire al meglio le risorse richieste dal sistema semantico.Gli utenti con processori Intel compatibili dovranno attendere invece aggiornamenti futuri.

Windows 11: limitazioni linguistiche e prospettive future

La funzionalità, frutto della collaborazione tra Microsoft e OpenAI, si basa sulla tecnologia di ChatGPT e permette un’interazione più intuitiva con il sistema operativo. La ricerca semantica consente di trovare file o configurazioni senza dover ricordare nomi specifici, ma semplicemente descrivendoli. Ad esempio, per un’immagine si può cercare “paesaggio”. Mentre per un documento Excel basta inserire “gestione budget”. Questa innovazione, integrata in Esplora File e nell’app Impostazioni, sarà presto migliorata con il supporto al cloud storage di OneDrive. Così da rendere il sistema ancora più versatile.

Nonostante le potenzialità, la ricerca semantica di Windows 11 presenta alcune limitazioni. La funzionalità è attualmente disponibile solo in sei lingue. Ovvero cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. Lascia così esclusi molti utenti, tra cui gli italiani. Anche i formati di file supportati sono selezionati, includendo documenti (.txt, .pdf, .docx, ecc.) e immagini (.jpg, .png, .gif, ecc.).

Oltre alla ricerca semantica, Microsoft ha introdotto alcune novità per i dispositivi Copilot Plus. Tra queste emerge “Refine”, una funzione pensata per ottimizzare i testi. L’aggiornamento include anche miglioramenti secondari alle prestazioni generali del sistema. Dimostrando l’impegno di MICROSOFT nel perfezionare l’esperienza utente.

Insomma, con questa innovazione, l’ azienda punta a rendere la tecnologia ancora più accessibile e intuitiva. Aprendo la strada a un futuro dove l’IA diventa parte integrante della quotidianità digitale.