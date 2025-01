Volkswagen ha riscritto le regole dell’autonomia elettrica. In che modo? Ebbene, la ID.7 Pro S ha percorso 941Km con una sola carica, stabilendo un nuovo record. Il test si è svolto presso il circuito di Nardò, in Puglia, superando di gran lunga l’autonomia di 707Km dichiarata nel ciclo-WLTP. Tale risultato è stato possibile grazie all’eccezionale efficienza del modello. La batteria, infatti, ha una capacità netta di 86kWh. In più riesce a garantire un consumo medio di soli 9,2kWh per 100Km. Per rendere l’idea, si tratta di un consumo comparabile a poco più di un litro di carburante diesel per percorrere la stessa distanza.

Volkswagen ID.7 Pro S: efficienza e design al centro del successo

Il percorso del test, lungo 12,5Km, ha visto la partecipazione di piloti professionisti. Le condizioni climatiche sono state variabili. Le temperature infatti erano comprese tra 5 e 15°C. Nonostante la velocità media di 29km/h possa sembrare bassa, è però superiore a quella di molte città italiane. A Roma, ad esempio, il traffico registra una velocità media di 20km/h. Mentre a Milano e Napoli i dati si attestano rispettivamente a 22 e 28,7km/h. Ciò conferma che l’efficienza della ID.7 Pro S non è solo teorica, ma applicabile anche in contesti urbani reali.

Il segreto di questo risultato risiede nell’aerodinamica avanzata della ID.7 Pro S. Con un coefficiente di resistenza pari a 0,23, il modello si distingue per un design che ottimizza ogni dettaglio per ridurre i consumi. Anche il motore APP550, di recente introduzione, gioca un ruolo fondamentale. In quanto offre prestazioni elevate e un’ottima efficienza. La ID.7 è disponibile sia in versione berlina che nella variante station wagon, denominata ID.7 Tourer. La quale garantisce un’autonomia massima di 685Km.

Il mercato ha accolto con entusiasmo il modello, come sottolineato da Martin Sander, responsabile vendite Volkswagen. Eventi che ha evidenziato il successo della strategia elettrica del marchio. Insomma, la ID.7 rappresenta non solo un’auto per lunghi viaggi, ma anche una soluzione ideale per chi cerca innovazione e sostenibilità.