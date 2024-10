La nuova Volkswagen ID.7 Pro S ha stabilito un importante primato di autonomia, riuscendo a percorrere ben 794km con una sola carica. Questo risultato è stato ottenuto durante un test su strade pubbliche nella zona di Zug, vicino Zurigo. Si tratta di un valore che supera di gran lunga i 709km dichiarati secondo il protocollo WLTP. La prova è stata condotta da un team Volkswagen guidato dall’esperto Felix Egolf. Essa ha coinvolto un gruppo di otto conducenti che si sono alternati alla guida. Il percorso era lungo circa 81km, ed è stato ripetuto più volte su strade autostradali. Ma anche su strade principali e percorsi collinari, in due giorni consecutivi. Le condizioni di guida erano quelle reali. Ovvero con traffico normale e una velocità media di 51km/h.

Tale prova dimostra l’alta efficienza energetica della ID.7 Pro S. La quale ha registrato un consumo di soli 10,3kWh per 100km. Dunque ben al di sotto del valore WLTP stimato a 13,6 kWh/100 km. A titolo di confronto, questo livello di efficienza equivale a un consumo di circa 1,1 litri di diesel per 100km.

Volkswagen: efficienza e tecnologia avanzata al servizio della mobilità

La Volkswagen ID.7 Pro S non si distingue solo per l’elevata autonomia. Ma anche per le caratteristiche tecnologiche che la rendono un modello di efficienza. Essa è equipaggiata con un sistema di propulsione innovativo e una straordinaria aerodinamica. In più offre anche tempi di ricarica molto ridotti. Con una potenza di carica di 200kW, è possibile recuperare fino a 244km di autonomia in soli 10 minuti.

Ma non è tutto. La vettura integra un sistema avanzato di pianificazione del viaggio, il “Electric Vehicle Route Planner“. Il quale consente di ottimizzare i percorsi in base al livello della batteria e alle stazioni di alimentazione disponibili lungo il tragitto. Tale tecnologia tiene conto anche delle condizioni del traffico in tempo reale. Garantendo ai conducenti viaggi più efficienti. Il record stabilito dalla ID.7ProS sottolinea l’impegno di Volkswagen nel guidare il futuro della mobilità elettrica con modelli innovativi e prestazioni sorprendenti.