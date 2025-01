CoopVoce: la promo EVO 20 è top, costa pochissimo e batte Iliad

Quando arrivano le migliori offerte di CoopVoce, non c’è altro modo per apprezzarne le qualità se non dandogli uno sguardo sul sito ufficiale. Ad oggi non c’è nulla di particolarmente eccezionale, almeno per quanto riguarda i contenuti. In questo momento l’azienda sta mettendo a disposizione degli utenti un prodotto con contenuti minimi ma veramente conveniente per quanto concerne il prezzo mensile.

CoopVoce lancia EVO 20, una nuova offerta dedicata a chi cerca una soluzione conveniente per rimanere sempre connesso, senza rinunciare alla qualità. Con questa promozione, il gestore virtuale punta ad attrarre utenti che necessitano di una quantità moderata di traffico dati ma vogliono una tariffa chiara e conveniente.

Cosa include EVO 20

L’offerta EVO 20 prevede:

Minuti illimitati verso tutti , senza restrizioni;

, senza restrizioni; 1000 SMS al mese , ideali per rimanere in contatto con chi non utilizza app di messaggistica;

, ideali per rimanere in contatto con chi non utilizza app di messaggistica; 20 GB di traffico dati in 4G ogni mese, perfetti per navigare, consultare i social e gestire email.

Il tutto a soli 4,90 € al mese, un prezzo bloccato per sempre. Questa caratteristica rende l’offerta particolarmente interessante, garantendo massima trasparenza e nessun costo nascosto.

Attivazione gratuita fino al 5 febbraio 2024

L’attivazione gratuita è sicuramente uno dei fiori all’occhiello di questa grande offerta di CoopVoce. Ad ottenerla sono coloro che la scelgono entro il 5 febbraio 2024. Questo consente di risparmiare ulteriormente, rendendola una proposta ancora più vantaggiosa per chi desidera cambiare operatore senza affrontare spese aggiuntive.

Chi è che deve scegliere la nuova EVO 20 di CoopVoce

L’offerta in questione è davvero un assist per coloro che non vogliono troppi giga ma qualcosa che faccia al loro caso e basta. Ideale per chi utilizza internet per attività quotidiane come messaggistica, videochiamate e navigazione sui social, EVO 20 rappresenta una soluzione accessibile e pratica.

Con EVO 20, CoopVoce dimostra di saper ascoltare le esigenze degli utenti, proponendo un’offerta competitiva e trasparente. Un’opzione che potrebbe convincere molti a scegliere la semplicità e l’affidabilità del servizio CoopVoce.