Nell’ultimo periodo si è parlato sempre più spesso di SpaceX e dei progetti previsti per il futuro. Alcuni giorni fa, esattamente il 16 gennaio, SpaceX ha effettuato il settimo lancio di prova del suo razzo Starship. Un volo che si va ad aggiungere dunque agli importanti obiettivi prefissati finora.

Non dimentichiamo che gli obiettivi prefissati prevedono un programma importante e dettagliato in cui Starship ha superato fasi che hanno previsto già sei voli di prova tra il 2023 e il 2024. In occasione del volo del 16 gennaio, però, il razzo Starship di SpaceX è esploso in volo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sulla questione.

SpaceX: esplosione durante il volo di Starship

In seguito all’esplosione del razzo Starship avvenuta in occasione del settimo volo di prova, la Federal Aviation Administration (FAA) ha deciso che SpaceX deve avviare un’indagine al fine di comprendere dettagliatamente le cause che hanno portato all’esplosione. Di conseguenza, è stato anche richiesto lo stop ai prossimi lanci del razzo Starship fino a quando non si riuscirà ad ottimizzare le misure.

La notizia dell’esplosione non ha fatto altro che creare malcontento in quanto l’inizio del lancio era del tutto promettente. Secondo quanto diffuso dalla stessa SpaceX grazie ad un comunicato ufficiale, l’esplosione del razzo è avvenuta dopo soli otto minuti e mezzo dal decollo.

Attualmente, quel che sembra essere più importante, è l’individuazione delle cause. Cause che hanno portato ad un’esplosione dopo pochi minuti dal decollo che sembrava essere iniziato nel migliore dei modi. Non a caso, dunque, l’indagine che SpaceX dovrà condurre non si limiterà solamente a comprenderne le cause ma anche a capire quali dovranno essere le misure correttive indispensabili per poter evitare simili incidenti in futuro. Per il momento, sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata da un incendio sviluppatosi nella sezione di poppa della navicella. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire quali saranno le dinamiche che verranno confermate.