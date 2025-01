SpaceX ha registrato importanti traguardi nel 2024. L’azienda continua a trasformare l’esplorazione spaziale che sta diventando una realtà sempre più concreta. Guidata da Elon Musk, SpaceX ha infranto ogni aspettativa. Consolidando la propria posizione di punta nel settore aerospaziale. Uno dei risultati più straordinari è stato il numero record di lanci orbitali completati con successo. Si parla di 131 missioni entro dicembre. Un’impresa epocale per l’azienda e per l’intero settore.

Elon Musk raggiunge traguardi impressionanti con SpaceX

Tali risultati sono stati possibili grazie all’affidabilità senza pari del Falcon 9. Con 128 lanci su 131 totali, ha raggiunto un incredibile record di riutilizzo. Con un primo test ha volato già 24 volte. Tale livello di efficienza dimostra come SpaceX stia ridefinendo i concetti di sostenibilità ed economia nello spazio.

Ma se il Falcon 9 rappresenta il presente, il programma Starship incarna il futuro. Nel 2024, Starship ha completato diversi voli. Nello specifico, sono stati effettuati quattro voli di prova suborbitali. Segnando progressi importanti. In particolare verso l’obiettivo di diventare il primo veicolo completamente riutilizzabile capace di trasportare carichi e persone su Marte. A tal proposito, il 13 ottobre è stato un giorno importante. Il razzo booster Super Heavy è stato recuperato dalla torre di lancio tramite i suoi bracci meccanici. Una manovra mai vista prima, simbolo dell’audacia tecnologica di SpaceX.

Nel frattempo, il programma Starlink continua a lavorare anche su un altro progetto. Quest’ultimo riguarda l’espansione della connettività. Per farlo sono stati attivati diversi satelliti. Tali dispositivi sono in grado di comunicare direttamente con i telefoni cellulari. Tale innovazione promette di rivoluzionare le telecomunicazioni. Rendendo internet accessibile anche in zonee più remote.

Il volo spaziale umano ha visto una nuova vittoria con la missione Polaris Dawn. Quest’ultima non solo ha portato l’equipaggio più lontano dalla Terra dai tempi dell’Apollo, ma ha anche segnato la prima passeggiata spaziale privata della storia. Tale evento sottolinea come SpaceX stia democratizzando l’accesso allo spazio.