Si sperava in un esito diverso dopo gli intensi dibattiti sugli ulteriori aumenti dei carburanti, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Arriverà presto il temuto aumento delle accise sul diesel. Pare che il Governo non abbia trovato altro modo per poter adeguare allo stesso livello le accise del gasolio e della benzina per il rinnovo del contratto nazionale, se non, appunto, quello di apportare rincari. Purtroppo per le nostre tasche e per chi guida ancora veicoli a diesel. Ora è giunto anche il via libera ufficiale della Commissione Finanze del Senato. Ma di che aumento parliamo? Qual è la cifra? Per quanto riguarda il diesel si è tra 1 e 2 centesimi, al contempo, però, vi è un ribasso del costo della benzina.