In base a quanto riportato dal portale coreano TheElec, notoriamente abile a raccogliere informazioni dalla catena di approvvigionamento, Apple lancerà entro l’anno i nuovi iPad Pro, aggiornando con ogni probabilità simultaneamente sia il modello più piccolo, da 11 pollici, sia quello da 13 pollici.

Ecco ciò che sappiamo

Dopo aver introdotto un cambiamento significativo come il pannello OLED negli iPad Pro M4 lanciati lo scorso maggio, il leaker riferisce che per i prossimi iPad Pro invece non bisogna aspettarsi chissà quale novità, ma modifiche minori. Il design dovrebbe essere lo stesso, sottilissimo, inaugurato proprio dagli iPad Pro M4.

Ad ogni modo, ci sono indicazioni anche sulla possibile finestra di lancio: il rapporto di TheElec si impernia infatti sulla possibilità che l’azienda coreana LX Semicon fornisca driver per i display dei prossimi iPad Pro, e sembra che la produzione di massa di questi componenti sia prevista per aprile o maggio. Ricordiamo che secondo Mark Gurman di Bloomberg il chip M5 per i nuovi iPad Pro potrebbe essere pronto per fine 2025 o inizio 2026. E anche il noto analista Ming-Chi Kuo si è espresso in proposito, indicando un lancio nella seconda metà del 2025. Analizzando gli schemi di Apple, che tende a distanziare una generazione di iPad Pro dall’altra di 18 mesi, viene quindi spontaneo ipotizzare un debutto nell’autunno 2025. C’è da dire che per ora non c’è nulla di ufficiale, ma è rilevante notare come ormai più fonti attendibili concordino su un possibile debutto dei nuovi iPad Pro per la seconda metà dell’anno.

Ecco lo specchietto degli ultimi prodotti Apple