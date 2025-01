La proposta di Very Mobile, “VeryEsclusiva Giga x2”, è stata prorogata per un periodo di tempo ancora più lungo. Offrendo così ai nuovi clienti la possibilità di attivare l’offerta a un prezzo molto competitivo. Fino al 13 febbraio 2025, chi desidera aderire potrà usufruire di 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati al costo di soli 4,99€ al mese. Questa promo conferma l’attenzione dell’operatore semivirtuale nel proporre tariffe vantaggiose. Ma con la particolarità di non essere visibile direttamente sulla homepage del sito ufficiale. Per attivarla, infatti, bisogna accedere a una pagina dedicata, che viene promossa tramite apposite campagne pubblicitarie presenti online.

Dettagli dell’offerta e opzioni aggiuntive per gli clienti Very Mobile

Per poter aderire all’offerta, è necessario essere nuovi clienti e attivare una SIM ricaricabile. Nel contempo bisogna richiedere ancora la portabilità del numero da parte di alcuni operatori selezionati come Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri. La SIM viene offerta gratuitamente, con il primo mese anticipato. Tra le opzioni di attivazione, Very Mobile consente anche la possibilità di ricevere una eSIM. Dunque senza dover aspettare la consegna di una scheda fisica.

Nel dettaglio, la promo “VeryEsclusiva Giga x2” permette ai clienti di navigare su rete 4G con una velocità fino a 30Mbps sia in download che in upload. In più, i minuti verso tutti i numeri nazionali, così come gli SMS, sono illimitati. Ma non è finita qui. Dal 25 novembre 2024, Very Mobile ha introdotto anche l’opzione “Very-Full Speed5G”, che consente di navigare sulla rete 5G di WindTre al costo di 0,99 centesimi al mese. La velocità di navigazione arriva fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Ma è necessario essere in possesso di un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla linea.

L’offerta si arricchisce anche dei servizi VoLTE e Wi-Fi Calling. Grazie a cui è possibile effettuare chiamate di qualità anche in caso di connessione WiFi. I clienti possono attivare il servizio di ricarica automatica, associando un metodo di pagamento a scelta, come carte di credito o PayPal, per rinnovare automaticamente l’offerta ogni mese. Ancora, Very Mobile consente ai propri utenti di attivare il servizio “VeryProtetti” per proteggere il proprio numero da chiamate indesiderate e truffe online, con il primo mese gratuito.

In termini di roaming, l’offerta copre i paesi delll’UE, dove i minuti e gli SMS sono validi senza costi aggiuntivi. Per il traffico dati, invece, è previsto un limite di 6,30GB mensili nel 2025. Superato tale limite, la navigazione continuerà con un prezzo a consumo.