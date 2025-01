Carburanti e trasporto pubblico: verso l’allineamento delle accise

Il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico locale è una priorità per il Governo. Sono necessari 500 milioni di euro in tre anni per garantire gli aumenti previsti per i 110.000 autoferrotranvieri coinvolti. Dove trovare però le risorse necessarie? Il Governo punta ad una riforma delle accise sui carburanti, una scelta che ha già fatto discutere, come era intuibile. Il piano prevede precisamente un aumento di un centesimo sull’accisa del diesel nel 2025, compensato da una riduzione equivalente su quella della benzina. Questo riequilibrio sfrutterà i maggiori volumi di consumo del diesel, che superano nettamente quelli della benzina. Le stime indicano un introito di 200 milioni di euro già solo nell’anno in corso. In tre anni, la misura garantirà circa 600 milioni di euro, superando così il budget richiesto per il rinnovo contrattuale.

La transizione sulle accise è necessaria?

L’idea di riformare le accise non è nuova, già se ne è parlato in passato. L’Unione Europea chiede da tempo l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, come il vantaggio fiscale sul diesel. Dopo una fase di stallo, il Governo sembra ora pronto ad agire. L’obiettivo è un allineamento progressivo tra le accise di benzina e diesel entro cinque anni. Attualmente, la differenza tra le due accise è significativa: 0,7284 euro/litro per la benzina contro 0,6174 euro/litro per il diesel. Ridurre questa distanza consentirebbe non solo di rispettare gli impegni europei, ma anche di stabilizzare le entrate fiscali in un settore tanto importante.

Il percorso però non si limiterà a finanziare il contratto dei trasporti. La transizione fiscale su benzina e diesel è un primo passo verso un sistema più equo fondato sulla sostenibilità. Le proiezioni indicano che, a regime, l’allineamento potrebbe portare 600 milioni di euro annui nelle casse dello Stato. Il dibattito, però, resta acceso. Quanto peserà questo intervento sulle tasche dei cittadini? Questo lo vedremo. Sta al Governo saper bilanciare esigenze fiscali e consenso popolare per portare a termine questa riforma sulle accise e sui carburanti tanto ambiziosa e forse necessaria.