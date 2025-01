Il recente coinvolgimento di Elon Musk nel mondo dei videogiochi ha suscitato un acceso dibattito tra appassionati e osservatori. Il miliardario ha trasmesso una sessione streaming di Path of Exile 2. In tale occasione ha presentato il suo personaggio Percy_Verence come uno dei migliori nella modalità “Hardcore“. Riguardo a tali dichiarazioni, la community ha sollevato dubbi sulla genuinità della sua performance.

L’esperienza gaming di Elon Musk: i dubbi emersi

Molti esperti del gioco hanno analizzato il gameplay del miliardario. Successivamente hanno evidenziato segni di inesperienza che mal si conciliano con il livello 97 del suo personaggio. Quin69TV, noto streamer neozelandese, ha fatto notare le difficoltà di Elon Musk nelle meccaniche di base. Come la gestione dell’inventario. O anche la raccolta di oggetti. Un episodio emblematico è stato il momento in cui Musk ha ignorato un “chaos orb“. Una delle valute più preziose del gioco, preferendo raccogliere oggetti di scarso valore. Tale comportamento ha rafforzato i sospetti che Musk non stesse realmente giocando con abilità proporzionate al livello raggiunto.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il personaggio di Musk è morto permanentemente. Evento raro per giocatori di tale livello e che ha alimentato ulteriori dubbi sulla veridicità della sua impresa. Molti utenti hanno ipotizzato che Musk abbia ricevuto aiuto da giocatori più esperti o che il personaggio sia stato potenziato artificialmente.

La community non si è fatta attendere con reazioni immediate. Numerosi giocatori hanno criticato Musk per quello che percepiscono come un tentativo di guadagnare credibilità. Tale episodio è stato interpretato come un ulteriore esempio della tendenza di Musk a cercare visibilità attraverso gesti eclatanti. Anche a costo di mettere in discussione la propria autenticità. In ogni caso, tale episodio ha avuto un impatto significativo sull’immagine di Elon Musk nel panorama videoludico. Ciò sollevando interrogativi sul rapporto tra celebrità e autenticità. Un tema chiave per i nuovi media digitali.