L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire i propri clienti. Questa volta, l’operatore l’ha fatto prorogando la disponibilità di ben due delle sue super offerte di rilievo. Una di queste è l’offerta denominata Kena 4,99 Flash 100 Online, mentre la seconda offerta è denominata Kena 6,99 Promo Rush 130. Si tratta in entrambi i casi di offerte decisamente convenienti e con un ricco bundle messo a disposizione degli utenti.

Kena Mobile proroga la disponibilità di ben due sue super offerte mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di ben due delle sue offerte di rilievo. Entrambe sarebbero dovute non essere più disponibili all’attivazione a partire dalla giornata dello scorso 22 gennaio 2025. Tuttavia, l’operatore ha deciso di fare un ulteriore regalo ai propri utenti, prorogandole ancora per qualche giorno.

Tutti gli interessati, infatti, avranno tempo fino alla giornata del prossimo 28 gennaio 2025. Tra le altre proroghe, l’operatore ha anche prorogato la disponibilità della super promozione che prevede 100 GB di traffico dati extra per tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G. Gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, l’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese.

La seconda offerta è Kena 6,99 Promo Rush 130. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 130 GB di traffico dati, sempre per navigare con connettività 4G. Il bundle in questione include sempre 200 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti. Il costo in questo caso è di 6,99 euro al mese. Con quest’ultima offerta sarà inoltre possibile sfruttare la promozione citata in precedenza. Di conseguenza, con il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno utilizzare fino a 230 GB di traffico dati ogni mese sempre allo stesso costo.