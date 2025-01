Kena Mobile è assurda: la promo da 100 GB è la migliore e cosa pochissimo

Tra tutti i gestori virtuali che compongono il mondo della telefonia mobile attualmente, sembra che ce ne siano alcuni a detenere la leadership. Il primo in assoluto da un po’ di tempo a questa parte non può essere che Kena Mobile, gestore davvero interessante dal punto di vista delle offerte che mette a disposizione.

Kena Mobile si distingue ancora una volta nel mercato delle offerte mobili con Smart 100, una promozione ricca di vantaggi e dal costo contenuto, ideale per chi cerca una soluzione completa a un prezzo accessibile. Questa offerta è pensata per chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali, con l’obiettivo di attrarre nuovi utenti grazie a un mix di convenienza e semplicità. Solo per il primo mese dunque bisogna ricordare che l’offerta è gratuita per chi la sceglie e che c’è anche la consegna gratuita della scheda SIM.

Cosa include Smart 100 di Kena Mobile

L’offerta Smart 100 comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 200 SMS al mese , per chi preferisce ancora i messaggi tradizionali;

, per chi preferisce ancora i messaggi tradizionali; 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese, per navigare senza preoccupazioni.

Il tutto a soli 4,99 € al mese, un prezzo che unisce convenienza e prestazioni.

Disponibilità e scadenza

Smart 100 è disponibile fino al 1 gennaio 2025, offrendo un’ampia finestra di tempo per approfittarne. Tuttavia, è importante sottolineare che l’offerta è riservata esclusivamente a chi decide di passare a Kena Mobile provenendo da Iliad o da altri operatori virtuali.

Con Smart 100, Kena Mobile punta su una tariffa che combina trasparenza, semplicità e un costo competitivo. La possibilità di usufruire di 100 GB al mese, insieme a minuti illimitati e 200 SMS, rende questa offerta una scelta ideale per chi utilizza intensamente internet e desidera un servizio senza compromessi.

Passare a Kena Mobile con Smart 100 significa entrare in un mondo di vantaggi senza costi nascosti e con un’esperienza d’uso affidabile.