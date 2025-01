Kena Mobile ha presentato la sua nuova offerta Kena 4,99 Smart 100. Si tratta di una soluzione pensata per chi cerca un pacchetto completo a un costo davvero contenuto. Con un canone mensile di soli 4,99 euro, l’offerta, infatti, si distingue per il rapporto qualità–prezzo. Ciò la rendendola una delle più interessanti nel settore della telefonia mobile. Il piano comprende minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, sono inclusi anche 100 GB di internet in 4G.

Kena Mobile presenta un’imperdibile promo

L’offerta presenta importanti vantaggi extra. Per gli utenti in viaggio, Kena Mobile offre 7 GB dedicati al roaming in Europa. Inoltre, tra i vantaggi più significativi, c’è il servizio VoLTE. Utile per chiamate in alta definizione e la possibilità di navigare contemporaneamente durante le conversazioni.

L’attivazione è facile e comoda. Si può effettuare online tramite il sito ufficiale, utilizzando l’app Kena Mobile oppure contattando il servizio clienti al numero dedicato. La flessibilità dell’offerta è sottolineata dall’assenza di una scadenza temporale per l’attivazione. Permettendo agli interessati di aderire senza fretta.

Uno dei punti di forza della promozione è l’assenza di costi aggiuntivi per l’attivazione. Inoltre, il primo mese di utilizzo risulta gratuito. Una mossa strategica che rende la promo ancora più appetibile. Inoltre, la SIM è fornita gratuitamente. Eliminando qualsiasi costo iniziale.

È importante ricordare che l’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del proprio numero da uno degli operatori virtuali specificati. L’elenco completo dei gestori coinvolti è disponibile sul sito web Kena. Suddetto requisito riflette la volontà dell’operatore di attrarre clienti che già usufruiscono di tariffe economiche. Offrendo però un pacchetto più ricco e vantaggioso.

Kena 4,99 Smart 100 si configura quindi come un’opportunità da non perdere. Ciò per chi desidera un’offerta economica, ma completa. Con il valore aggiunto della qualità garantita dalla rete TIM. Una proposta che combina risparmio, semplicità e performance. Ideata da Kena Mobile per soddisfare al meglio le esigenze di connettività e comunicazione quotidiana.