Per il nuovo anno il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha apportato alcune modiche al suo vasto catalogo di offerte. Tra le novità introdotte, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte di successo. Ci stiamo riferendo alla promo bomba denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti sul sito ufficiale dell’operatore ancora per qualche giorno. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Kena Mobile proroga la sua offerta bomba Kena 4,99 Flash 100 Online

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora per qualche giorno una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa.

L’operatore sembra però che abbia deciso di dare ancora qualche giorno ai suoi clienti interessati. Nello specifico, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti sul sito ufficiale dell’operatore fino alla giornata del prossimo 22 gennaio 2025. Assieme a questa, rimarrà disponibile fino a questa data anche un’altra offerta di rete mobile di Kena, ovvero quella denominata Kena 6,99 Promo Rush 130.

Come sempre, però, bisogna vedere se l’operatore deciderà di far terminare la disponibilità di queste offerte il 22 gennaio 2025 o se deciderà in seguito di continuare a proporle ancora per qualche giorno. Per tutti gli interessati a passare a Kena Mobile, comunque, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online è un’opzione decisamente interessante. Il suo bundle arriva infatti ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Nel bundle sono poi inclusi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il tutto ad un costo davvero molto basso pari a soli 4,99 euro al mese.