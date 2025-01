iPhone SE (4th Gen): si chiamerà così il nuovo smartphone di Apple

Apple si prepara a lanciare tre nuovi prodotti, stando alle anticipazioni dell’insider Evan Blass. Tra questi troviamo un nuovo iPhone SE di quarta generazione e due modelli di iPad. Sebbene i dettagli sulla presentazione ufficiale non siano ancora noti, le informazioni condivise da Blass suggeriscono che il lancio potrebbe essere ormai vicino. Tutto potrebbe arrivare infatti nei prossimi due mesi anche se per ora non siano certezze su nulla.

iPhone SE di quarta generazione: il ritorno del “piccolo” di Apple

Le immagini pubblicate da Blass su X (ex Twitter) confermano che il prossimo iPhone economico non porterà un nuovo nome. Sarà chiamato iPhone SE (4th Gen), mantenendo la coerenza con i modelli precedenti della serie. Questo elimina l’ipotesi di una denominazione diversa, come iPhone 16E, circolata nelle scorse settimane.

L’iPhone SE 4 rappresenterà la continuazione di una linea di dispositivi pensati per chi cerca un’esperienza Apple senza spendere una fortuna. Anche se non sono emersi dettagli tecnici, si ipotizza che il design possa ispirarsi a modelli precedenti, ma con aggiornamenti sotto il cofano per restare competitivo.

Nuovi iPad: Air con M3 e aggiornamenti per il modello base

Le anticipazioni di Blass non si fermano all’iPhone SE. Sono in arrivo anche due nuovi modelli di iPad, con differenze interessanti tra loro:

iPad Air con chip M3

A bordo del nuovo iPad Air ci sarà un processore fenomenale come il nuovo M3. Si tratta dunque di un ottimo upgrade rispetto all’M2 della generazione attuale.

iPad base: aggiornamento al SoC

Per quanto riguarda l’iPad entry-level, le indiscrezioni non rivelano quale processore verrà utilizzato. Attualmente il modello base è alimentato dall’A14 Bionic degli iPhone 12. È probabile che Apple mantenga un chip di derivazione smartphone, ma non si esclude del tutto la possibilità che venga adottato un Apple Silicon M2, garantendo un deciso salto di qualità.