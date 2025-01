AirTag e Tile in regalo negli USA: li offre la Polizia, ecco perché

Immaginatevi di trovarvi in una città dove la polizia improvvisamente comincia a regalarvi degli AirTag di Apple. Questa è l’iniziativa che le forze dell’ordine del Dipartimento di Arvada in Colorado hanno scelto di adottare per combattere i furti d’auto. Oltre al celebre localizzatore di Apple, sono stati distribuiti anche dei Tile, altra marca di localizzatori molto importanti. È in questo modo che si punta ad avere un effetto deterrente contro i ladri.

AirTag e tracker: uno strumento contro i furti

Gli AirTag di Apple e i Tile, utilizzati per i dispositivi Android, sono strumenti nati per trovare oggetti smarriti come chiavi e bagagli. Sono però ormai diversi anni che l’uso di questi prodotti è aumentato a dismisura, consentendo agli utenti di salvaguardare i loro oggetti.

La polizia di Arvada ha organizzato un evento dedicato alla distribuzione gratuita di tracker per auto. Secondo il rapporto di CBS Colorado, ai cittadini sono stati consegnati dispositivi compatibili con smartphone Android e iPhone. Inoltre, ogni tracker era accompagnato da un adesivo dissuasivo da applicare sull’auto con la scritta:

“Attenzione! Auto dotata di localizzatore. Questo veicolo può essere rintracciato dalla polizia, se rubato.”

L’efficacia dell’iniziativa

L’iniziativa ha due obiettivi chiave da tener presenti. Il primo è certamente quello di prevenire i furti, mentre il secondo è quello di recuperare il maltolto nel più breve tempo possibile e agevolmente. I ladri infatti ci penseranno due volte prima di rubare un’auto molto più facilmente rintracciabile e recuperabile. Un cittadino che ha partecipato all’iniziativa ha dichiarato di sentirsi più sicuro dopo aver ricevuto un tracker gratuito, ricordando come un simile dispositivo avrebbe potuto aiutarlo in passato quando la sua auto è stata rubata.

Almeno per il momento non si sa quanti dispositivi siano stati distribuiti alla popolazione. Sembra però che la polizia abbia dato via già la metà di quelli a disposizione. Ovviamente anche in Italia si potrebbe utilizzare la stessa tecnica acquistandone uno, costano all’incirca 30€.