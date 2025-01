WindTre: solo 5,99€ al mese, ecco 150 GB in 5G

WindTre presenta una nuova promozione mobile dedicata a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. Si tratta di un’offerta conveniente e completa, pensata per garantire una connessione veloce e una copertura affidabile grazie all’infrastruttura avanzata del gestore. È in questo modo che il provider vuole mettere a disposizione del pubblico qualcosa di incredibile e che non possa far pensare ad altro.

I dettagli dell’offerta di WindTre per gli utenti

L’offerta include il meglio e a testimoniarlo sono proprio i contenuti interni. Inoltre il prezzo è la vera ciliegina sulla torta. Ecco tutti i dettagli in merito:

150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile in 5G;

alla massima velocità disponibile in 5G; 7,6 GB extra per navigare in Unione Europea , utili per chi viaggia spesso;

, utili per chi viaggia spesso; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

i numeri nazionali; 50 SMS al mese, per chi utilizza ancora i messaggi tradizionali.

Il tutto a un costo di soli 5,99 € al mese, con attivazione gratuita. Inoltre, la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia, rendendo l’attivazione semplice e senza costi nascosti.

Copertura e affidabilità della rete WindTre

WindTre si distingue per un’infrastruttura all’avanguardia che garantisce un’ampia copertura nazionale:

99,7% della popolazione coperta in 4G ;

; 97% della popolazione raggiunta dal 5G, offrendo una connessione veloce e stabile nelle principali città e aree del Paese.

Questo rende l’offerta particolarmente interessante per chi desidera sfruttare il massimo delle prestazioni di rete senza spendere troppo.

Per chi è pensata l’offerta di WindTre

Questa promozione è riservata esclusivamente a chi passa a WindTre da Iliad o da gestori virtuali. È una soluzione ideale per chi cerca una tariffa conveniente con un grande pacchetto di Giga, una connessione affidabile in 5G e servizi utili per viaggiare in Europa.

Con questa offerta, WindTre dimostra di saper unire convenienza e qualità, offrendo un pacchetto completo a un prezzo altamente competitivo. Una scelta interessante per chi desidera cambiare operatore e approfittare di una delle reti più performanti d’Italia.