Huawei non smette di sorprendere e stavolta punta a rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica con un’idea che sembra uscita dal futuro. L’azienda cinese ha mostrato al pubblico un prototipo di braccio robotico progettato per automatizzare completamente il processo di ricarica delle auto elettriche. L’obiettivo? Eliminare lo stress di dover gestire i cavi delle colonnine e semplificare la vita a chi guida un veicolo elettrico.

Huawei e la sua rivoluzione elettrica

Il progetto nasce all’interno di HIMA, la Harmony Intelligent Mobility Alliance, e punta a offrire una soluzione innovativa, soprattutto per chi trova scomodo maneggiare i pesanti cavi delle stazioni di ricarica veloce. In un video dimostrativo, Huawei ha svelato il funzionamento del sistema utilizzando la berlina elettrica Maextro S800, un modello nato dalla collaborazione con JAC. La macchina si parcheggia da sola davanti alla colonnina e lascia che il braccio robotico faccia tutto il resto: collega il cavo, monitora eventuali ostacoli e, una volta completata la ricarica, scollega il cavo in sicurezza e gestisce persino il pagamento. Insomma, un sistema che promette di rendere tutto più semplice e rapido.

Per ora, siamo ancora nella fase di prototipo, ma Huawei ha annunciato che la produzione su larga scala inizierà nel secondo trimestre del 2025. E non è tutto: il braccio robotico sarà compatibile con i veicoli appartenenti alla Huawei Supercharging Alliance, una rete che include grandi nomi dell’industria automobilistica cinese, tra cui BYD, Xpeng e Li Auto.

Ovviamente, Huawei non è l’unica a lavorare su soluzioni simili. Tesla e Volkswagen, ad esempio, hanno già fatto passi avanti in questa direzione. Tuttavia, il colosso cinese sembra voler andare oltre, integrando tecnologie avanzate come la guida autonoma e un ecosistema connesso per offrire un’esperienza senza precedenti.

La Maextro S800, già disponibile in Cina, è solo un assaggio di quello che Huawei ha in mente per il futuro della mobilità elettrica. Con questo nuovo sistema di ricarica, l’azienda si prepara a cambiare le regole del gioco, rendendo la transizione verso un mondo più sostenibile ancora più vicina e concreta.