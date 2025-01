L’intelligenza artificiale ormai fa parte delle nostre vite, e in Italia sta guadagnando sempre più attenzione. Secondo un’indagine di Google e Ipsos, il 72% degli italiani è convinto che questa tecnologia possa davvero fare la differenza, soprattutto in ambiti come la medicina e la scienza. E non solo: c’è grande entusiasmo anche per le sue applicazioni nell’istruzione, nell’agricoltura e nella sicurezza digitale. Insomma, sembra che l’AI venga vista come un valido aiuto per affrontare i problemi di domani.

L’AI e gli italiani: un mare di possibilità future

Nel mondo del lavoro, poi, l’intelligenza artificiale è già una realtà per molti. Pensate che il 71% degli italiani usa strumenti basati sull’AI per semplificare le proprie attività quotidiane. Che si tratti di scrivere, riassumere documenti o trovare soluzioni a problemi complicati, queste tecnologie sono diventate una sorta di assistente personale per tanti lavoratori. Il risultato? Più tempo per dedicarsi a cose creative e, perché no, anche per lavorare meglio.

Certo, non tutti sono tranquilli. Da un lato c’è chi pensa che l’intelligenza artificiale possa far crescere l’economia del Paese – circa il 37% delle persone intervistate la vede così. Dall’altro, però, c’è anche chi teme che alcuni settori possano soffrire l’impatto dell’automazione. In ogni caso, la maggior parte degli italiani, il 61%, è convinta che nei prossimi cinque anni vedremo nascere nuove opportunità di lavoro, magari in settori che oggi nemmeno immaginiamo.

Un’altra cosa su cui molti sono d’accordo è che l’AI non possa fare tutto da sola. Il 65% pensa che aziende e governo debbano collaborare per sfruttare al meglio queste tecnologie, e sembra che qualcosa si stia già muovendo in questa direzione.

In fondo, l’intelligenza artificiale è un po’ come un grande strumento da imparare a suonare: se usata bene, può creare una sinfonia di possibilità; ma bisogna anche fare attenzione a non stonare. Il futuro è tutto da scrivere, e l’AI sembra pronta a esserne protagonista.