La Samsung Galaxy S25 Series, composta appunto da Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, è appena stata presentata, ma già da qualche giorno abbiamo avuto la fortuna, ed il piacere, di toccare con mano tutti i nuovi prodotti della line-up dell’azienda sudamericana, un’esperienza che ci ha permesso sin da subito di apprezzare l’estrema qualità di realizzazione di prodotti destinati a durare nel tempo, oltre che nella memoria di tutti coloro che penseranno di acquistarli.

Il top di gamma è sicuramente il Galaxy S25 Ultra, uno smartphone da 6,9 pollici di diagonale, con display Dynamic AMOLED 2X, che raggiunge un refresh rate a 120Hz (LTPO tra 1 e 120Hz), con tono colore adattivo e vision booster, il tutto accettando dimensioni complessivamente in linea con il passato, in particolare parliamo di 77,6 x 162,8 x 8,2 millimetri di spessore, ed un peso di 218 grammi. Sarà acquistabile in tre varianti, tutte da 12GB di RAM con rispettivamente 256/512GB o 1TB di memoria interna; ciò che non cambia è il comparto fotografico, nella parte posteriore si trovano ben 4 sensori: ultragrandangolare da 50 megapixel con apertura F1.9, grandangolare da 200 megapixel e stabilizzatore ottico integrato, teleobiettivo 5x da 50 megapixel e teleobiettivo 3x da 10 megapixel. A completare la scheda tecnica troviamo una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45W e wireless.

L’accoppiata Galaxy S25 e S25+ condividono parte delle specifiche tecniche, come il comparto fotografico composto da 3 sensori: ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura F2.2, una grandangolare da 50 megapixel con stabilizzatore ottico integrato, ed anche un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3X. La batteria è da 4000mAh su S25, salendo a 4900 mAh su S25+, nel primo caso con ricarica rapida a 25W, sale a 45W per il secondo, entrambi con ricarica wireless. Il display su S25 è da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+, mentre da 6,7 pollici su S25+, a prescindere dalle dimensioni è comunque un Dynamic AMOLED 2X, con refresh rate a 120Hz, con Vision booster e tono colore adattivo. S25 ha dimensioni di 70,5 x 146,9 x 7,2 millimetri con peso di 162 grammi, mentre S25+ raggiunge 75,8 x 158,4 x 7,3 millimetri e peso di 190 grammi.

Tutti i prodotti sono 5G, con WiFi 7 e bluetooth 5,4 oltre che essere dotati di Android 15, interfaccia grafica One Ui 7 e completamente impermeabili.

Prezzi

Il Galaxy S25 parte da un prezzo base di 929 euro per la variante 12/128GB, sino a salire a 1109 euro per la 12/512GB. S25+ è disponibile a 1189 euro per la 12/256GB, salendo a 1309 euro per la 12/512GB. In ultimo, Galaxy S25 Ultra parte da 1499 euro per la 12/256GB, fino ad arrivare a 1859 euro per la 12GB/1TB.