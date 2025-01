A quanto pare il noto marchio automobilistico Audi sta progettando l’arrivo sul mercato di un nuovo veicolo piuttosto interessante. Sembra che l’azienda sia infatti al lavoro sulla realizzazione della terza generazione del SUV Audi Q7. Questo modello andrebbe dunque a rinnovare quanto fatto dall’azienda con l’ultimo upgrade annunciato nel corso del 2019. A confermarlo, sono da poco emerse in rete alcune foto spia del veicolo durante alcuni test invernali su strada.

Audi Q7, trapelano foto spia della prossima generazione

Nel corso delle ultime ore sono stati avvistate in rete alcune foto spia ritraenti il prossimo SUV del noto marchio automobilistico dai quattro anelli Audi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima generazione di Audi Q7. L’azienda sembra che sia al lavoro proprio su questo nuovo modello. Quest’ultimo è stato infatti avvistato su strada durante alcuni test invernali di efficienza.

Come è possibile notare dalle foto pubblicate in rete, possiamo notare come le dimensioni non subiranno grosse modifiche rispetto alla precedente generazione. Il veicolo sarà infatti sempre in grado di ospitare fino a 7 passeggeri. Sul retro, il veicolo disporrà di un nuovo look per i gruppi ottici posteriori. Questi saranno caratterizzati da un’unica strisca luminosa.

L’azienda sembra che abbia intenzione di rivisitare il design anche sulla parte anteriore del veicolo. Qui, infatti, troveremo la nuova griglia anteriore ed i fari frontali sdoppiati. Le foto in questione non lasciano intravedere gli interni. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, sappiamo già che la prossima generazione di Audi Q7 potrà contare sulla presenza del nuovo Audi Digital Stage. Quest’ultimo si distinguerà per la presenza di un display da 11.9 pollici. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, ci si aspettano motori elettrificati con tecnologia plug-in.

Queste sono dunque le prime informazioni su questo nuovo SUV del noto marchio automobilistico Audi. Nel corso delle prossime settimane emergeranno sicuramente nuovi dettagli, rimaniamo in attesa.