DAZN, sabato 18 gennaio, trasmetterà il diretta gratuita il march Juventus–Milan. L’inizio dell’incontro è fissato per le 18:00. L’evento rappresenta la prima partita in chiaro del 2025 nell’ambito dell’iniziativa “Try and Buy“. Tale pacchetto consente alla piattaforma di streaming di offrire fino a cinque partite gratuite a stagione. Su un totale di 380 incontri. La piattaforma ha già proposto Milan–Napoli e Lazio–Inter. Con il nuovo incontro DAZN punta a coinvolgere un pubblico ancora più ampio, proprio grazie al big match.

Dettagli del match gratuito su DAZN

Pierluigi Pardo si occuperà della telecronaca dell’incontro. Verrà supportato dall’analisi tecnica di Andrea Stramaccioni. A partire dalle 17:00, Massimo Ambrosini e il team di DAZN introdurranno i tifosi alla partita. Ciò con approfondimenti, analisi tattiche e collegamenti dal bordocampo. Al termine dell’incontro, seguirà un ampio post-partita. Quest’ultimo è dedicato alla disamina delle azioni salienti e alle interviste esclusive. Un elemento distintivo di tale trasmissione sarà la “Fan Zone” di DAZN. Uno spazio interattivo che permetterà agli spettatori di commentare la partita in tempo reale. Oltre che partecipare a sondaggi. Inoltre, viene offerta loro la possibilità di interagire con altri tifosi.

Per accedere gratuitamente alla partita, gli utenti dovranno registrarsi tramite e-mail. La registrazione potrà avvenire in vari modi. Da desktop o dispositivo mobile. Basta accedere a dazn.com/welcome. Qui bisognerà selezionare Juventus-Milan e inserire l’indirizzo e-mail richiesto. In alternativa, si può procedere da Smart TV tramite l’app DAZN. Qui bisogna selezionare l’opzione “Guarda Gratis“. Per poi completare la registrazione tramite QR Code.

DAZN consiglia vivamente di completare la registrazione in anticipo, aggiornare l’app e connettersi con qualche minuto di anticipo. In tal modo sarà possibile evitare intoppi relativi all’accesso. L’offerta gratuita è limitata a circa due milioni di utenti. Juventus-Milan non è solo una partita. Rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i fan di calcio. Non resta che seguire le linee guida presentate per godere di suddetta opportunità.