Carburanti con prezzi alle stelle: cosa sta accadendo?

I prezzi dei carburanti continuano a salire purtroppo per gli automobilisti. Non è un caso che la benzina abbia superato i 1,81 euro al litro e il gasolio i 1,71 euro. Questi aumenti sono stati osservati anche nelle aree autostradali, dove la benzina arriva a sfiorare i 1,9 euro al litro. Un trend che non accenna a fermarsi. Ma cosa sta succedendo davvero? Le cause sono molteplici. Le sanzioni USA alla Russia, ad esempio, hanno avuto un impatto diretto sui costi. La quotazione del Brent, che ha toccato i massimi, è un altro fattore chiave. Non possiamo ignorare neanche l’aumento dei costi dei raffinati e le modifiche alle normative sui biocarburanti. Un mix di circostanze che spinge i prezzi al rialzo.

Eppure, c’è chi suggerisce che dietro questi aumenti dei carburanti ci siano anche delle speculazioni. Gli automobilisti al momento si sentono abbandonati che mai mentre il loro portafoglio si svuota a causa di rincari continui. La domanda è: quanto influisce davvero la speculazione sul mercato energetico? Se la risposta è “molto”, bisogna capire come intervenire.

Cosa si può fare? I carburanti saliranno ancora?

La situazione ha attirato l’attenzione delle associazioni dei consumatori. Alcuni chiedono l’intervento di Mister Prezzi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Un’indagine approfondita sulla filiera dei carburanti è diventata una necessità. Si parla anche della tassazione sui carburanti, che in Italia è davvero elevata. Per ogni litro di benzina, infatti, ben il 58,7% del prezzo finisce in tasse. È una cifra incredibile, che non si può ignorare. Ma come giustificare una simile pressione fiscale? E, ancora, è giusto che a risentire maggiormente dei rincari siano sempre i consumatori? Le misure urgenti sono ormai necessarie. Federconsumatori e altre organizzazioni chiedono un intervento del Governo per affrontare l’emergenza legata ai rincari. Non è il momento di restare fermi. Se si continua su questa strada, ogni rifornimento diventerà un lusso, i carburanti saranno quasi inaccessibili. E per chi fa viaggi più lunghi? Sarà ancora più difficile.