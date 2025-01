Un’offerta davvero da non perdere vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare un Honor Pad 9 raggiungendo un prezzo di vendita decisamente inferiore alle aspettative. Il tablet viene proposto con sistema operativo Android 13, con una buona personalizzazione software, capace comunque di garantire buona facilità di utilizzo da parte del consumatore.

Il dispositivo presenta una diagonale da 12,1 pollici, un AMOLED con risoluzione 1600 x 2560 pixel, raapporto d’aspetto 16:10 e 249 ppi; sotto il cofano si trova il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, con processo produttivo a 4 nanometri, che prevede una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Honor Pad 9: una promozione inaspettata su Amazon

Il prezzo di vendita di Honor Pad 9 è stato ulteriormente ridotto in questi giorni grazie all’ottima promozione attivata online da Amazon, dovete sapere infatti che già negli ultimi 30 giorni era sceso a soli 249,90 euro, per poi venire ulteriormente ribassato da Amazon stessa, fino ad arrivare al valore finale di soli 237,40 euro. Premete qui per l’acquisto.

La batteria è un componente da 8300mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, pronti a garantire un buon utilizzo continuativo nel corso della singola giornata, ed anche in quelle successive. Le sue dimensioni sono di 278,2 x 180,1 x 7 millimetri, con un peso effettivo di 555 grammi, presentando fronte in vetro e frame alluminio, e pieno supporto alla penna.

Il comparto fotografico, nella parte posteriore, raggiunge un sensore da 13 megapixel con apertura F2.0, con visuale grandangolare, permettendo la registrazione in 4K a 30fps. Nella parte anteriore, invece, è presente un sensore con possibilità di scattare istantaneee a 8 megapixel con apertura F2.2, e possibilità di registrare video in FullHD a 30fps. Su tutto il frame sono presenti nel complesso 8 speakers con audio stereo.